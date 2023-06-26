Ворскла готова выслушать предложения по Кравцу и Сефери

" Ворскла " летом готова продать двух своих лидеров. Как сообщает "ТаТоТаке", полтавчане готовы выслушать предложения по защитнику Василию Кравцу и атакующему хавбеку Таулянту Сефери.

Отмечается, что Кравцом интересуется "Днепр-1", а по Сефери хоть на данный момент конкретных предложений и нет, но они могут появиться, учитывая удачный минувшим сезон и 13 голов в УПЛ.

Оба игрока имеют контракты до лета 2025 года, поэтому клуб имеют возможность заработать на трансферах.

Также полтавчане, которые сыграют в квалификации Лиги конференций, ищут центрального защитника и форварда. Кроме того, не исключено, что в команду вернутся легионеры Венсан Тилль и Наджиб Якубу, которые год назад уехали из-за войны, но имеют контракты с клубом.