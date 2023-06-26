Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла готова выслушать предложения по Кравцу и Сефери
Полтавчане готовы подзаработать
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"
Отмечается, что Кравцом интересуется "Днепр-1", а по Сефери хоть на данный момент конкретных предложений и нет, но они могут появиться, учитывая удачный минувшим сезон и 13 голов в УПЛ.
Оба игрока имеют контракты до лета 2025 года, поэтому клуб имеют возможность заработать на трансферах.
Также полтавчане, которые сыграют в квалификации Лиги конференций, ищут центрального защитника и форварда. Кроме того, не исключено, что в команду вернутся легионеры Венсан Тилль и Наджиб Якубу, которые год назад уехали из-за войны, но имеют контракты с клубом.
Популярное сейчас
- Молодежка справляется без Мудрика, дурость Ваната, Кащук усилит Шахтер. ВИДЕО
- ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области
- УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО
- Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО