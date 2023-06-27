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ЛНЗ приобрел лидера Вереса: источник назвал сумму трансфера
Геннадий Пасич сменил клубную прописку
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич продолжит карьеру в другом клубе УПЛ. 29-летний игрок перешел в ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке. Футболист уже подписал полноценный контракт с черкасским клубом.
По информации источника, черкащане заплатили за трансфер около 100 тысяч евро. Отметим, что Контракт Пасича с ровенской командой истекал в конце декабря 2024 года.
Пасич защищал цвета "Вереса" с лета 2020 года. В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах. До этого он также выступал за ФК "Днепр", ахтырский "Нефтяник", донецкий "Олимпик" и львовские "Карпаты".
Как известно, ЛНЗ впервые будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины. Клуб из Лебедина обыграл "Ингулец" в стыковых матчах за место в УПЛ (1:1, 2:1).
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