ЛНЗ приобрел лидера Вереса: источник назвал сумму трансфера

Полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич продолжит карьеру в другом клубе УПЛ. 29-летний игрок перешел в ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке. Футболист уже подписал полноценный контракт с черкасским клубом.

По информации источника, черкащане заплатили за трансфер около 100 тысяч евро. Отметим, что Контракт Пасича с ровенской командой истекал в конце декабря 2024 года.

Пасич защищал цвета "Вереса" с лета 2020 года. В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах. До этого он также выступал за ФК "Днепр", ахтырский "Нефтяник", донецкий "Олимпик" и львовские "Карпаты".

Как известно, ЛНЗ впервые будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины. Клуб из Лебедина обыграл "Ингулец" в стыковых матчах за место в УПЛ (1:1, 2:1).