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Шаблий: Ярмоленко добавляет уверенности, что Динамо вернет чемпионский кубок уже в этом сезоне
Агент уверен в правильности трансфера
fcdynamo.com
Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал
"Андрей Ярмоленко возвращается в "Динамо"!
Для болельщиков клуба это знаковое возвращение. С именем Андрея связаны большие победы. Именно поэтому усиление команды добавляет уверенности, что "Динамо" вернет чемпионский кубок себе уже в этом сезоне.
Андрей, мы прошли с тобой путь от "Динамо"… до "Динамо". Насыщенный, яркий. Я желаю тебе снова почувствовать аплодисменты динамовских болельщиков и радость от забитых мячей на родном динамовском стадионе.
Желаю тебе удачи! С возвращением домой!", - написал Шаблий на своей странице в Инстаграме.
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