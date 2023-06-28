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Шаблий: Ярмоленко добавляет уверенности, что Динамо вернет чемпионский кубок уже в этом сезоне

Премьер-лига
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Агент уверен в правильности трансфера

Шаблий: Ярмоленко добавляет уверенности, что Динамо вернет чемпионский кубок уже в этом сезоне

fcdynamo.com

Новина українською

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал возвращение игрока в "Динамо".

"Андрей Ярмоленко возвращается в "Динамо"!

Для болельщиков клуба это знаковое возвращение. С именем Андрея связаны большие победы. Именно поэтому усиление команды добавляет уверенности, что "Динамо" вернет чемпионский кубок себе уже в этом сезоне.

Андрей, мы прошли с тобой путь от "Динамо"… до "Динамо". Насыщенный, яркий. Я желаю тебе снова почувствовать аплодисменты динамовских болельщиков и радость от забитых мячей на родном динамовском стадионе.

Желаю тебе удачи! С возвращением домой!", - написал Шаблий на своей странице в Инстаграме.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Вадим Шаблий
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