Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений

Во вторник отец принадлежащего киевскому "Динамо" Георгия Цитаишвили Клименти дал большое интервью израильскому порталу One. В котором рассказал об атмосфере в Грузии во время текущего молодежного Евро, а также о будущем своего сына. Из интервью исходит, что у полузащитника нет желания играть в Украине.

"В Тбилиси сейчас сумасшедшая атмосфера. Такого никогда не было. Наш футбол прогрессирует, и это факт. Вскоре все будут знать грузинских футболистов. Я рад за сына, но и за всю страну. Все счастливы. Мы свершили историю. Это невозможно передать словами. Сейчас здесь большое празднество", - так Клименти прокомментировал выход молодежной сборной Грузии в 1/4 финала Евро.

"Я очень рад, что мой сын забил Португалии. После 0:2 настроение было плохим, и я очень рад, что именно после его гола все другие игроки начали играть лучше и мы сравняли счет. Почему он чаще начинает матч в запасе? Я полагаюсь на тренера сборной, он очень умен. Он задействует моего сына как джокера, и после замен вся игра меняется. Выход Гио постоянно изменяет игру".

"Я не люблю говорить слишком много о моем сыне. Я всегда говорю ему, что он должен тяжело работать, тяжело тренироваться и быть профессионалом. Быть готовым к любым событиям и не злиться, если он не играет. Это часть футбола".

"Мой сын с десяти лет в Украине, но из-за войны мы взяли его грузинский заграничный паспорт и продолжили наш путь в сборной Грузии. Он не хочет возвращаться в Украину. У нас есть контракт с "Динамо" на еще полтора года, но мы ждем новую команду. У нас много вариантов, но мы ждем хороший вариант. Мы не хотим спешить. Много команд обратились к нам".

Следует напомнить, что сезон 2022/23 Цитаишвили-младший провел в аренде в "Лехе" из Познани, за который, в частности, отыграл 12 матчей лиги. Ныне же он выступает на молодежном Евро за Грузию и в трех матчах группового турнира записал на свой счет гол и два ассиста.