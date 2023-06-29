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Два воспитанника Динамо покинули Зарю, - СМИ
Павел Полегенько и Владислав Кучерук покидуют луганскую команду
Фото: Динамоманія
Голкипер Владислав Кучерук и полузащитник Павел Полегенько покинули "
28-летнего Полегенько, который присоединился к луганчанам в начале марта, провел за команду 12 матчей без результативных действий. Ранее сообщалось, что Павел уже нашел себе новую команду и
24-летний Кучерук пришел в "Зарю" в январе 2023 года, но так и не дебютировал за луганчан.
Ранее сообщалось, что "Зарю" в следующем сезоне возглавит экс-игрок "Шахтера" Ненад Лалатович.
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