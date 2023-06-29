Карпаты подпишут Полегенько

Хавбек Павел Полегенько подписал контракт с " Карпатами ", перед которыми в новом сезоне будет стоять задача вернуться в элитный эшелон украинского футбола.

28-летний Полегенько в минувшем сезоне УПЛ выступал за две команды: в осенней части — за "Львов", в весенней — за "Зарю". В сумме на его счету 21 матч и одна голевая передача.

Ранее воспитанник динамовской академии выступал за "Динамо-2", "Говерлу", "Зирку", "Мариуполь", "Десну" и "Ингулец".

Напомним, что "Карпаты" по итогам минувшего сезона не смогли пробиться в УПЛ. В июне главным тренером команды был назначен Мирон Маркевич.