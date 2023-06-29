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Карпаты подпишут Полегенько
Мирон Маркевич набирает серьезную банду
Фото: Instagram
Хавбек Павел Полегенько подписал контракт с "
28-летний Полегенько в минувшем сезоне УПЛ выступал за две команды: в осенней части — за "Львов", в весенней — за "Зарю". В сумме на его счету 21 матч и одна голевая передача.
Ранее воспитанник динамовской академии выступал за "Динамо-2", "Говерлу", "Зирку", "Мариуполь", "Десну" и "Ингулец".
Напомним, что "Карпаты" по итогам минувшего сезона не смогли пробиться в УПЛ. В июне главным тренером команды был назначен Мирон Маркевич.
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