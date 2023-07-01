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Колос официально сообщил о переходе Бурды и еще трех опытных игроков

Премьер-лига
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Весомое усиление ковалевцев

Колос официально сообщил о переходе Бурды и еще трех опытных игроков

Колос

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"Колос" на своем официальном сайте объявил о подписании четырех новичков.

Ими стали Никита Бурда, Валерий Бондаренко, Андрей Цуриков и Александр Демченко. Все игроки подписали полноценные контракты клубом, однако ковалевцы не указали их сроки.

Сразу трое из них в прошлом сезоне выступали в составе “Александрии”: Цуриков, Бондаренко и Демченко. Последний также играл за "Черноморец" – в весенней части чемпионата. А вот Никита Бурда был на контракте с "Динамо", а вторую половину сезона провел на правах аренды в "Заре".

Футболисты также уже выбрали себе игровые номера, под которыми будут выступать в составе "Колоса".

Колос официально сообщил о переходе Бурды и еще трех опытных игроков - изображение 1
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В статье: Андрей Цуриков Никита Бурда Валерий Бондаренко Александр Демченко
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