Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос пролонгировал контракты с Милько, Черноморцем и Богдановым
Со всеми на минимальный срок
Фото: ФК Колос
ФК "Колос" объявил о подписании новых контрактов сразу с тремя футболистами.
Клуб из Ковалевки продолжил сотрудничество с хавбеками Вадимом Милько и Андреем Богдановым, а также с защитником Александром Черноморцем. Со всеми игроками сделки были пролонгированы на один сезон.
В прошлом сезоне Милько провел 27 матчей (4 гола), Черноморец сыграл в 22 поединках (1 гол), а Богданов отыграл в 20 встречах и оформил 2 ассиста.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина создаст новейшую самоходную гаубицу совместно со Словакией
- Не Мудрик, но близко. Шахтер оценил Трубина в круглую сумму
- Динамо хочет сократить зарплату Гармашу до 10 тысяч евро и снизить роль в команде
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн