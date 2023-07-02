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Колос пролонгировал контракты с Милько, Черноморцем и Богдановым

Премьер-лига
(1 голосов)

Со всеми на минимальный срок

Колос пролонгировал контракты с Милько, Черноморцем и Богдановым

Фото: ФК Колос

Новина українською

ФК "Колос" объявил о подписании новых контрактов сразу с тремя футболистами.

Клуб из Ковалевки продолжил сотрудничество с хавбеками Вадимом Милько и Андреем Богдановым, а также с защитником Александром Черноморцем. Со всеми игроками сделки были пролонгированы на один сезон.

В прошлом сезоне Милько провел 27 матчей (4 гола), Черноморец сыграл в 22 поединках (1 гол), а Богданов отыграл в 20 встречах и оформил 2 ассиста.

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В статье: Андрей Богданов Вадим Милько Александр Черноморец Колос (Ковалевка)
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