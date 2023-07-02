Колос пролонгировал контракты с Милько, Черноморцем и Богдановым

ФК "Колос" объявил о подписании новых контрактов сразу с тремя футболистами.

Клуб из Ковалевки продолжил сотрудничество с хавбеками Вадимом Милько и Андреем Богдановым, а также с защитником Александром Черноморцем. Со всеми игроками сделки были пролонгированы на один сезон.

В прошлом сезоне Милько провел 27 матчей (4 гола), Черноморец сыграл в 22 поединках (1 гол), а Богданов отыграл в 20 встречах и оформил 2 ассиста.