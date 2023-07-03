Официально: Мирошниченко за 250 тысяч долларов перешел из Александрии в Днепр-1

" Александрия " официально объявила о переходе своего защитника Дениса Мирошниченко в "Днепр-1".

Сумма трансфера составила 250 тысяч долларов.

Денис дебютировал за "Александрию" летом 2019 года. В Премьер-лиге провел за "горожан" 89 матчей, забив 4 гола. Еще 4 матча провел в Кубке Украины. Также, на счету Дениса 6 матчей в Лиге Европы, где он отличился одним забитым голом в выездном поединке с "Гентом" (2:1).