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Официально: Мирошниченко за 250 тысяч долларов перешел из Александрии в Днепр-1

Премьер-лига
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Официально: Мирошниченко за 250 тысяч долларов перешел из Александрии в Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Александрия" официально объявила о переходе своего защитника Дениса Мирошниченко в "Днепр-1".

Сумма трансфера составила 250 тысяч долларов.

Денис дебютировал за "Александрию" летом 2019 года. В Премьер-лиге провел за "горожан" 89 матчей, забив 4 гола. Еще 4 матча провел в Кубке Украины. Также, на счету Дениса 6 матчей в Лиге Европы, где он отличился одним забитым голом в выездном поединке с "Гентом" (2:1).

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В статье: ФК Александрия Денис Мирошниченко СК Днепр-1
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Источник:
ФК Александрия

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