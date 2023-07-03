Премьер-лига
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Официально: Мирошниченко за 250 тысяч долларов перешел из Александрии в Днепр-1
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scdnipro1.com.ua
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Сумма трансфера составила 250 тысяч долларов.
Денис дебютировал за "Александрию" летом 2019 года. В Премьер-лиге провел за "горожан" 89 матчей, забив 4 гола. Еще 4 матча провел в Кубке Украины. Также, на счету Дениса 6 матчей в Лиге Европы, где он отличился одним забитым голом в выездном поединке с "Гентом" (2:1).
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Источник:ФК Александрия
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