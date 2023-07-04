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Немчанинов: Где-то хорошо, что вылетел Львов - очень неудобный для Миная соперник

Премьер-лига
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Универсал Миная рассказал о минувшем сезоне

Немчанинов: Где-то хорошо, что вылетел Львов - очень неудобный для Миная соперник

Фото: Александр Приходько

Новина українською

33-летний универсал "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился своими впечатлениями от хода событий в последнем чемпионате УПЛ и оценил шансы закарпатцев в новом сезоне.

– Когда в августе прошлого года я подписывал контракт с "Минаем", то дал себе слово сделать все, чтобы команда не была в зоне вылета. Поверьте, борьба за выживание – очень неприятная штука. И хотя сначала хватало горе-экспертов, которые утверждали, что "Минай" – главный претендент, чтобы потерять "прописку" в классе сильнейших, постепенно мы своей игрой заставили их внести коррективы в прогнозы.

– И что стало залогом такого успешного выступления?

– Прежде всего, квалифицированная работа тренерского штаба во главе с Владимиром Шараном, которому удалось сплотить коллектив единомышленников. Следует отдать должное Богдановичу и за то, что он знал сильные стороны подопечных и заботился, чтобы они были максимально полезными для команды. "Минай", действительно, брал свое командой.

– Если в "Минае" все было так хорошо, то почему в межсезонье его ряды снова покинула большая группа игроков?

– Следует уточнить, что у всех закончились контракты. Олег Горин принял приглашение перейти в более именитый "Днепр-1", некоторым не хватало игровой практики и решили трудоустроиться в других командах, а игра некоторых не устраивала уже Шарана. Знаете, в такой ротации я не вижу ничего плохого, конечно, при условии, что главный тренер знает чего хочет и находит достойную замену.

Помнится, в одной из моих предыдущих команд, "Олимпике", также часто менялись тренеры, футболисты, но клубное руководство всегда находило выход из этой непростой ситуации. Убежден, что и Шаран уже все учел и с кадровым вопросом проблем не будет. Сейчас из большой группы потенциальных новичков на просмотре осталось пятеро, думаю, что именно с ними вскоре подпишут контракты и они помогут "Минаю".

– А Егор Твердохлеб еще тренируется с "Минаем"?

– Да. Следует сказать, что "Минай" в своей селекционной работе может рассчитывать преимущественно на свободных агентов и молодых игроков не из самых сильных перволиговых клубов. Однако это не пугает Шарана, который быстро находит с ними общий язык и они под его руководством добавляют. Вот и Твердохлеб пришел из "Горняка-Спорт", команда в него поверила, он с каждым матчем действовал все качественнее и оказался в поле зрения скаутов более именитых клубов. Если предложенная ими сумма отступных устроит "Минай", то Егор покинет команду. Такова футбольная жизнь.

– Если в прошлом сезоне предрекали роль неудачников не только "Минаю", но и еще 3-4 участникам, то, складывается впечатление, что в новом чемпионате таких явных аутсайдеров не будет.

– Согласен. Где-то хорошо, что вылетел "Львов" (улыбается). Очень неудобный для "Миная" соперник. В прошлом сезоне в поединках с ним должны были набирать четыре очка, а в итоге, оба матча проиграли. Похожая история и с "Ингульцом". Как видите, могли замахнуться на еще более высокое место, чем восьмое.

Действительно, УПЛ пополнили опасные новички. "Полесье" просто поражает своей агрессивностью на трансферном рынке, старается не отставать и "ЛНЗ". Так что можно ожидать острой конкуренции на всех "этажах" турнирной таблицы. Конечно, от этого только выиграет украинский футбол.

У меня с "Минаем" контракт еще на год и надеюсь, что совместными усилиями позаботимся, чтобы выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

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В статье: Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
sport.ua

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