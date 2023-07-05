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Днепр-1 в спарринге разгромил Минай

Премьер-лига
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Днепряне в спаррингах продолжают громить соперников

Днепр-1 в спарринге разгромил Минай

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В среду, 5 июля, интересный спарринг между собой провели два представителя УПЛ - "Днепр-1" и "Минай".

В первом тайме днепряне владели небольшим территориальным преимуществом и открыли счет на 29-й минуте - Гуцуляк после небольшого рикошета пробил в дальний угол.

Второй тайм прошел уже при ощутимом преимуществе днепрян, что и вылилось в еще три гола, которые забили Когут, Довбик и Горин.

Сухие 4:0 и третья крупная победа "Днепра-1" на летних сборах.

"Днепр-1" - "Минай" 4:0

Голы: Гуцуляк (29), Когут (60), Довбик (66), Горин (71)

"Днепр-1": 33.Мысак (12.Кинарейкин,23), 26.Каплиенко (27.Горбунов,46), 5.Сарапий (кап), 3.Адамюк (39.Сваток,61), 42.Пасич (11.Мирошниченко,61), 18.Бабенко, (31.Хан,61) 34.Танчик (99.Горин,61), 22.Рубчинский (24.Жданов,61), 25.Когут, 10.Гаджиев (4 .Пурита,61), 9.Гуцуляк (7.Довбик,61).

"Минай": 35.Кемков (13.Бандура, 46), 44.Чуй (9. Колесник,46), 23.Кравчук, 2.Дмитрук (игрок на просмотре,46), 14.Булеца, 20.Голубь (7 .Гечев, 46), 22.Твердохлеб, 34.Демиденко, (19.Леднев, 46), игрок на просмотре.(32.Петьков, ,35), игрок на просмотре (игрок на просмотре,46)

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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