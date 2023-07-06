Ракицкий, Корниенко, Трубин, Назарина и четыре игрока Днепра-1 получили дисквалификации за драку

КДК УАФ принял ряд решений по итогам массовой драки, которая произошла в концовке матча 29-го тура УПЛ между " Шахтером " и "Днепром-1".

По итогам рассмотрения Комитет принял решение отстранить Ярослава Ракицкого и Виктора Корниенко на 4 матча. Анатолий Трубин также получил 4 матча дисквалификации, но два из них являются условными. На 3 матча дисквалифицирован Егор Назарина.

В составе "Днепра-1" на 4 матча отстранены Рональд Матаррита, Жоао Пеглоу, Виталий Федорив и Алексей Гуцуляк.

Кроме того, каждый клуб должен заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Ну и отметим, что все вышеупомянутые игроки уже отбыли по одному матчу из данного бана.