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Ракицкий, Корниенко, Трубин, Назарина и четыре игрока Днепра-1 получили дисквалификации за драку
КДК раздал дисквалификации за массовую драку
shakhtar.com
КДК УАФ принял ряд решений по итогам массовой драки, которая произошла в концовке матча 29-го тура УПЛ между "
По итогам рассмотрения Комитет принял решение отстранить Ярослава Ракицкого и Виктора Корниенко на 4 матча. Анатолий Трубин также получил 4 матча дисквалификации, но два из них являются условными. На 3 матча дисквалифицирован Егор Назарина.
В составе "Днепра-1" на 4 матча отстранены Рональд Матаррита, Жоао Пеглоу, Виталий Федорив и Алексей Гуцуляк.
Кроме того, каждый клуб должен заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.
Ну и отметим, что все вышеупомянутые игроки уже отбыли по одному матчу из данного бана.
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