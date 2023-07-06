  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ракицкий, Корниенко, Трубин, Назарина и четыре игрока Днепра-1 получили дисквалификации за драку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ракицкий, Корниенко, Трубин, Назарина и четыре игрока Днепра-1 получили дисквалификации за драку

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

КДК раздал дисквалификации за массовую драку

Ракицкий, Корниенко, Трубин, Назарина и четыре игрока Днепра-1 получили дисквалификации за драку

shakhtar.com

Новина українською

КДК УАФ принял ряд решений по итогам массовой драки, которая произошла в концовке матча 29-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1".

По итогам рассмотрения Комитет принял решение отстранить Ярослава Ракицкого и Виктора Корниенко на 4 матча. Анатолий Трубин также получил 4 матча дисквалификации, но два из них являются условными. На 3 матча дисквалифицирован Егор Назарина.

В составе "Днепра-1" на 4 матча отстранены Рональд Матаррита, Жоао Пеглоу, Виталий Федорив и Алексей Гуцуляк.

Кроме того, каждый клуб должен заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Ну и отметим, что все вышеупомянутые игроки уже отбыли по одному матчу из данного бана.

По теме
yellow-arrow
Срна: Если Трубин покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб за топ-цену
yellow-arrow
Белик: Возглавить юношескую команду Шахтера - это большая честь и ответственность
yellow-arrow
Представители Интера встретились с агентом Трубина, - Романо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Виталий Федорив Алексей Гуцуляк Егор Назарина СК Днепр-1 Виктор Корниенко Анатолий Трубин Рональд Матаррита Жоао Пеглоу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде