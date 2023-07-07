Рух сыграл два спарринга за день - обыграл двух представителей Первой лиги

Львовский "Рух" в пятницу, 7 июля, в Винниках провел два спарринга против двух представителей Первой лиги.

Утром львовяне сыграли с запорожским "Металлургом", а вечером – с тернопольской "Нивой".

В первом матче львовяне забили по голу в каждом из таймов, в то время как соперники голами не отличались. Героем встречи стал Марко Сапуга, который оформил дубль, отличившись на 44-й и 75-й минутах.

В вечернем поединке против "Нивы" "Рух" также выиграл, однако эта победа далась львовянам сложнее. "Нива" забила в самом начале матча и весь первый там удерживала преимущество. Лишь после перерыва львовяне добавили оборотов и все-таки смогли забить, причем дважды. Мысык и Непейпиев принесли победу хозяевам.

"Рух" (Львов) – "Металлург" (Запорожье) 2:0

Голы: Сапуга, 44, 75

"Рух": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Китела, Эдсон (игрок на просмотре, 65), Сапуга, Притула, Рунич, Квасница (Бойко, 65), Климчук (Столярчук, 71).

"Рух" (Львов) – "Нива" (Тернополь) 2:1

Голы: Мысык, 53, Непейпиев, 66 – Демчук, 2

"Рух": Герета, Джеферсон (игрок на просмотре, 46), Холод, Товарницкий, Альваренга, Пастух, Непейпиев, Таллес (Бойко, 71), Карабин (Столярчук, 59), Мысык, Теслюк.