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20-летний голкипер и два легионера. Шахтер объявил стартовый состав на первый спарринг на сборах

Премьер-лига
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(1 голосов)

Также есть и воспитанники академии

20-летний голкипер и два легионера. Шахтер объявил стартовый состав на первый спарринг на сборах

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Сегодня, 8 июля, "Шахтер" проведет первый спарринг на летних сборах в Нидерландах. Соперником "горняков" станет АЗ Алкмаар.

Главный тренер дончан Патрик ван Леувен определился со стартовым составом на матч:

Твардовский – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Назарина, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.

Запасные "горняков": Пузанков, Фарина, Козик, Удод, Пушкарев, Цуканов, Янович, Демченко.

Старт товарищеского матча запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар) Патрик ван Леувен
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
08.07.2023 в 15:18
Кастильо, Келси, кто еще?
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