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20-летний голкипер и два легионера. Шахтер объявил стартовый состав на первый спарринг на сборах
Также есть и воспитанники академии
Фото: ФК Шахтар
Сегодня, 8 июля, "Шахтер" проведет первый спарринг на летних сборах в Нидерландах. Соперником "горняков" станет АЗ Алкмаар.
Главный тренер дончан Патрик ван Леувен определился со стартовым составом на матч:
Твардовский – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Назарина, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.
Запасные "горняков": Пузанков, Фарина, Козик, Удод, Пушкарев, Цуканов, Янович, Демченко.
Старт товарищеского матча запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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