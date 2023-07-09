Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре присоединился к команде на предсезонном сборе в Нидерландах.

"Горняки" на своей официальной странице в Instagram опубликовали видео в сторис, как футболист проводит индивидуальную беговую работу в тандеме с одним из тренеров команды. Было указано, что Траоре присоединился к дончанам вчера, 8 июля.

В последний раз Лассина выходил на поле 7 мая в матче 25-го тура предыдущего чемпионата против “Александрии”. Тогда он получил травму бедра и еще в первом тайме покинул поле. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отмечал, что на восстановление нападающему нужно будет потратить около трех месяцев.

В целом "горняки" утром 9 июля провели возобновительную тренировку после вчерашнего товарищеского матча против АЗ Алкмаар, а вечером их ожидает еще один этап занятий. Следующий спарринг "Шахтер" сыграет 13 июля с греческим АЭК.