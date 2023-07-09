  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье подписало футболиста из французской Лиги 1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье подписало футболиста из французской Лиги 1

Премьер-лига
(1 голосов)

Конголезец Бени Макуана перешел из Монпелье в житомирский клуб

Полесье подписало футболиста из французской Лиги 1

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

"Полесье" подписало конголезского полузащитника Бени Макуана из "Монпелье". Контракт заключен на три года. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 000 евро.

Футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к Чемпионату мира в Катаре.

Генеральный директор клуба Владимир Загурский прокомментировал подписание игрока:

"Мы искренне рады приветствовать Бени Макуана в нашем клубе. Наблюдая за игрой Бени в составе "Монпелье" во французской Лиге 1, мы отметили те качества, которые по нашему мнению пригодятся команде. Это неординарное видение игровых ситуаций, великолепная скорость этого игрока и отличная работа с мячом. Убежден, что после полной адаптации и интеграции в ту модель футбола, которую строит наш тренерский штаб, Бени однозначно усилит команду."

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 благодаря голу Довбика одолел Металлист. Василий Кравец отыграл за днепрян
yellow-arrow
Минай обыграл Хуст в контрольном матче
yellow-arrow
Официально: Минай продлил контракт с основным нападающим
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монпелье Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде