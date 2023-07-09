Полесье подписало футболиста из французской Лиги 1

"Полесье" подписало конголезского полузащитника Бени Макуана из "Монпелье". Контракт заключен на три года. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 000 евро.

Футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к Чемпионату мира в Катаре.

Генеральный директор клуба Владимир Загурский прокомментировал подписание игрока: