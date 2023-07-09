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Полесье подписало футболиста из французской Лиги 1
Конголезец Бени Макуана перешел из Монпелье в житомирский клуб
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
"Полесье" подписало конголезского полузащитника Бени Макуана из "Монпелье". Контракт заключен на три года. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 000 евро.
Футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к Чемпионату мира в Катаре.
Генеральный директор клуба Владимир Загурский прокомментировал подписание игрока:
"Мы искренне рады приветствовать Бени Макуана в нашем клубе. Наблюдая за игрой Бени в составе "Монпелье" во французской Лиге 1, мы отметили те качества, которые по нашему мнению пригодятся команде. Это неординарное видение игровых ситуаций, великолепная скорость этого игрока и отличная работа с мячом. Убежден, что после полной адаптации и интеграции в ту модель футбола, которую строит наш тренерский штаб, Бени однозначно усилит команду."
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