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Денис Мирошниченко - игрок Днепр-1
Очередной новичок клуба
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
"Днепр-1" подписывает очередного новичка. На этот раз контракт был подписан с 28-летним защитником Денисом Мирошниченко. Контракт заключен на два года. Футболист будет играть под 11-м номером.
Денис является воспитанником "Кривбасса", после чего играл за дубль ФК "Днепр". С 2013 по 2019 играл за львовские "Карпаты", а последние четыре года за "Александрию".
За свою карьеру защитник провел 252 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. В составе молодежной сборной Украины провел 26 матчей, а за юношескую - 8 матчей.
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