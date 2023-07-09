Денис Мирошниченко - игрок Днепр-1

"Днепр-1" подписывает очередного новичка. На этот раз контракт был подписан с 28-летним защитником Денисом Мирошниченко. Контракт заключен на два года. Футболист будет играть под 11-м номером.

Денис является воспитанником "Кривбасса", после чего играл за дубль ФК "Днепр". С 2013 по 2019 играл за львовские "Карпаты", а последние четыре года за "Александрию".

За свою карьеру защитник провел 252 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. В составе молодежной сборной Украины провел 26 матчей, а за юношескую - 8 матчей.