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Официально: Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб своего отца в Кривбассе
Оне будет будет отвечать за действия игроков в защите
fckryvbas.com
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Виталий будет отвечать за действия игроков в защите, а также, по его словам, будет буферной зоной между командой и наставниками.
Напомним, что 35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.
За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы".
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