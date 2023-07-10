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Официально: Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб своего отца в Кривбассе

Премьер-лига
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Оне будет будет отвечать за действия игроков в защите

Официально: Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб своего отца в Кривбассе

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" официально объявил, что уже бывший защитник команды Виталий Вернидуб, который недавно завершил игровую карьеру, вошел в тренерский штаб своего отца.

Виталий будет отвечать за действия игроков в защите, а также, по его словам, будет буферной зоной между командой и наставниками.

Напомним, что 35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы".

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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