Официально: Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб своего отца в Кривбассе

" Кривбасс " официально объявил, что уже бывший защитник команды Виталий Вернидуб, который недавно завершил игровую карьеру, вошел в тренерский штаб своего отца.

Виталий будет отвечать за действия игроков в защите, а также, по его словам, будет буферной зоной между командой и наставниками.

Напомним, что 35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы".