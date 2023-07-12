Рух празднует 20-летний юбилей – Козловский обратился к болельщикам

Сегодня, 12 июля, львовскому "Руху" исполнилось 20 лет. Основатель "желто-черных" Григорий Козловский по этому случаю обратился к болельщикам.

"Для футбольного клуба 20 лет - не такой большой срок, но нам действительно есть что вспомнить и есть чем похвастаться. Путь, который мы прошли вместе, тяжелый и тернистый, но вместе с тем уникальный. Рекорды на любительском уровне, выход в УПЛ, дебют наших юниоров в еврокубках, победа в чемпионате Украины ... Все это наша история, наш сон, который воплотился в реальность.

В этот день хочу поблагодарить людей, которые стояли у истоков нашего клуба, а именно, отца Мирона Маркевича, который посадил это футбольное зерно в хорошую почву, Мирона Богдановича, который поливал это зерно, тогдашнему председателю Львовской ассоциации футбола Ярославу Грисю, который нашел нужные слова к двум непростым водолеям, рожденных в один день, и объединил общую цель. Отдельная благодарность игрокам, которые защищали цвета нашего клуба и одерживали победы на всех уровнях, и в частности болельщикам, которые все это время были с нами, за их веру, за то, что разделяли с нами незабываемые мгновения и поддерживали в трудные времена.

20 лет - это только начало. И я уверен, что эта история будет иметь хорошее продолжение. Такую уверенность мне дают воспитанники нашего клуба, которых я каждый день вижу в нашей Академии. Глядя на наших талантливых детей, безгранично радуюсь, что дело, которое в 2003 году было мечтой одного человека, теперь переросло в мечту тысяч детей. Благодарю Бога, что позволяет мне подарить этим ребятам возможность реализовать их футбольные мечты. Верю в нашу молодежь и знаю, что они способны на большие достижения. Верю, что в будущем они будут прославлять не только наш клуб, но и всю нашу прекрасную страну.

Верьте и вы! Потому что мечты имеют способность осуществляться, если к этому очень сильно стремиться! Поздравляю большую "желто-черную" семью с 20-летием футбольного клуба "Рух"!", - передает слова Козловского клубная пресс-служба.