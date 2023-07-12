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Кривбасс оригинально поддержал национальную идею вступления в НАТО. ФОТО

Премьер-лига
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Криворожский клуб в тренде

Кривбасс оригинально поддержал национальную идею вступления в НАТО. ФОТО

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" решил поддержать национальную идею о вступлении Украины в НАТО. При этом, сделали это довольно оригинально – скреативив визуализацию из футбольных мячей.

"Кривбасс" поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и солидарен со всем украинским народом в стремлении к демократической свободе, независимости и национальной безопасности.

Мы уверены, что НАТО даст гарантии безопасности Украине, а Украина сделает Альянс сильнее", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) НАТО война с россией
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