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Кривбасс оригинально поддержал национальную идею вступления в НАТО. ФОТО
Криворожский клуб в тренде
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Криворожский "
"Кривбасс" поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и солидарен со всем украинским народом в стремлении к демократической свободе, независимости и национальной безопасности.
Мы уверены, что НАТО даст гарантии безопасности Украине, а Украина сделает Альянс сильнее", - говорится в заявлении клуба.
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