Кривбасс оригинально поддержал национальную идею вступления в НАТО. ФОТО

Криворожский " Кривбасс " решил поддержать национальную идею о вступлении Украины в НАТО. При этом, сделали это довольно оригинально – скреативив визуализацию из футбольных мячей.

"Кривбасс" поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и солидарен со всем украинским народом в стремлении к демократической свободе, независимости и национальной безопасности.

Мы уверены, что НАТО даст гарантии безопасности Украине, а Украина сделает Альянс сильнее", - говорится в заявлении клуба.