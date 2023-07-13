"Мне оставалось 22 гола". Мораес рассказал, как война в Украине помешала осуществить его мечту

Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину.

"Первый теракт в Киеве был в 4 или в 5 утра. Когда я проснулся от взрывов, то подумал, что это кошмар, я думал, что это нереально. Ты просыпаешься и видишь взрывы, здание трясет… Я разговаривал с большим количеством людей: президентом ассоциации, людьми разного положения и функций, и никто не верил, что будет такая война. В наше время такая ситуация невозможна. Тем более, с нападением на Киев, столицу... Это были дни большого террора, сильного напряжения, потому что целью России было доминировать в Киеве, я помню, что видел из окна машины бегущих людей, почти как в конце света, каким мы его видим в фильмах ужасов. Уехать? Это был риск. Чеферин (президент УЕФА – прим. ред.) получил местную помощь от украинской и румынской федерации, чтобы доставить людей со станции до границы. В суровую зиму бесполезно было просто приезжать на станцию: без еды, транспорта добраться до границы было бы невозможно. Президент Чеферин очень сильно помог нам. Слава Богу, нам удалось благополучно выбраться.

Он также добавил, что планировал дольше пробыть в УПЛ для рекорда по количеству голов.

В плане своей карьеры я хотел бы и дальше оставаться в Украине, потому что, забив еще 22 гола, я стал бы лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Это была моя самая большая цель. К сожалению, пришла война. "Аталанта" из Италии и "Ульсан Хендэ" из Кореи были среди вариантов. Я хотел получить со своей семьей опыт жизни в Азии, поэтому был очень близок к тому, чтобы подписать с ними контракт.

Когда поступило предложение от "Коринтианса", этот клуб был очень интересным вариантом. Я только что вернулся с войны, был рядом с семьей, в Бразилии. Мы решили тогда остаться дома, потому что была также угроза войны между корейцами. Мне также было интересно поработать в "Коринтиансе", - приводит слова Мораеса ogol.com.br со ссылкой на Zerozero.

Напомним, Мораес выступал за "Динамо" с 2015 по 2018 годы, после чего перебрался в "Шахтер". После начала полномасштабной войны в Украине форвард вернулся в Бразилию и подписал контракт с "Коринтиансом".