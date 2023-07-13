Устименко: Несмотря на счет, Хуст - хороший соперник

Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко рассказал о победе на втором летнем сборе в контрольном матче над "Хустом", дебютантом Первой лиги (6:0).

- Денис, поздравляем с первой победой на Закарпатье. Как тебе матч в целом?

- Замечательная игра получилась. Несмотря на счет, "Хуст" - хороший соперник. Все сложилось в пользу "Кривбасса". Отрабатывали в спарринге все, что просили нас тренеры. Создали много моментов - забили много голов. Неплохой контрольный матч.

- Да, "Кривбасс" забил шесть голов. Можно сказать, что команду прорвало сегодня?

- В принципе да, но на счет мы не смотрим. Мы просто вышли на поле и выполнили свою работу.

- На просмотре в "Кривбассе" есть новички. Как проходит их адаптация на поле, как насчет сыгранности?

- Это только первые матчи. Думаю, со временем мы сыграемся и все будет хорошо. Проблем не будет.

- Ты также отметился голом. Этот мяч придаст тебе уверенности в дальнейшем?

- Конечно, ведь каждый гол придает футболисту уверенности, и этот - не исключение, - рассказал Устименко.