Защитник Вереса: На тренировках много работаем с мячом

Защитник "Вереса" Денис Балан поделился впечатлениями от товарищеской игры против тернопольской "Нивы", которая закончилась со счетом 0:0.

- Двоякие эмоции. Вроде как контролировали мяч и ход игры, но победить не сумели. Было много брака. Не знаю, в чем причина. "Нива" – крепкий соперник. В Первой лиге не один соперник сломает о них зубы.

Относительно конкретно моей игры – чувствую, что набрал форму. Потому что много пропустил из-за травмы в начале года. Стараюсь подключаться активно к розыгрышам стандартов. Практически в каждом матче есть моменты. Но если бы забил сегодня – настроение было бы лучше.

Сборы – это всегда много работы. Сейчас на тренировках мы работаем с мячом. Наигрываем новые связи. Нужно заложить фундамент на чемпионат, - сказал Денис Балан.