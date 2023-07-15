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Защитник Вереса: На тренировках много работаем с мячом

Премьер-лига
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Денис Балан оценил текущую форму команды

Защитник Вереса: На тренировках много работаем с мячом

Фото - ФК Верес / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Вереса" Денис Балан поделился впечатлениями от товарищеской игры против тернопольской "Нивы", которая закончилась со счетом 0:0.

- Двоякие эмоции. Вроде как контролировали мяч и ход игры, но победить не сумели. Было много брака. Не знаю, в чем причина. "Нива" – крепкий соперник. В Первой лиге не один соперник сломает о них зубы.

Относительно конкретно моей игры – чувствую, что набрал форму. Потому что много пропустил из-за травмы в начале года. Стараюсь подключаться активно к розыгрышам стандартов. Практически в каждом матче есть моменты. Но если бы забил сегодня – настроение было бы лучше.

Сборы – это всегда много работы. Сейчас на тренировках мы работаем с мячом. Наигрываем новые связи. Нужно заложить фундамент на чемпионат, - сказал Денис Балан.

Отметим, что "Верес" стартует в чемпионате 28-го июля матчем против "Полесья".

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В статье: Денис Балан Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Верес

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