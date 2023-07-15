Александр Кучер: Решение о Довбике будет принимать руководство клуба

Главный тренер днепрян Александр Кучер рассказал корреспонденту UA-Футбол о ходе предсезонной подготовки и кадровых особенностях межсезонья.

- В отличие от остальных команд Премьер-лиги межсезонье для "Днепра-1" оказалось на четыре дня меньше. Рабочая программа была построена с этим условием?

– Конечно. Вся работа была сформирована с учетом первого еврокубкового матча с "Панатинаикосом". Именно по таким соображениям и подходили к тренировочному процессу.

– Как проходит подготовка к сезону?

– Сбор проводим в Ужгороде. Работаем в основном в режиме двухразовых занятий. Реже бывает, когда в день запланирована только одна тренировка. Это необходимо для восстановления. Все, что было намечено, ребята выполняют. В межсезонье было запланировано шесть спаррингов, из которых осталось сыграть еще один - с криворожским "Кривбассом". После этой встречи до первого матча с "Панатинаикосом" останется неделя.

- Кто из спарринг-партнеров дал хорошую почву для размышлений?

– Каждая игра дает какую-то информацию. Мы ее анализируем, исправляем ошибки и готовимся дальше. С каждым сыгранным матчем стараемся улучшать нашу игру.

- Ряд игроков "Днепра-1" этим летом находились в лагере национальной и молодежной сборных Украины. Учитывая, что полуфинальный матч с Испанией "молодежка" проводила 5 июля, успели ли сборники "Днепра-1" отдохнуть?

- Да, конечно. У ребят, приехавших из сборной, было 10-11 дней для отдыха. После этого они сразу же включились в работу.

– В каком состоянии они приехали? Все ли здоровы?

– Есть у нас одна проблема. Имею в виду травмированного Пихаленка. Еще после матча национальной сборной с Германией он покинул ее лагерь и отправился в Киев лечиться. Все это время Александр проходил необходимые процедуры и работал индивидуально под наблюдением врача в столице. В скором времени он должен присоединиться к нам в Ужгороде, где и будем смотреть на его состояние и узнавать, как себя чувствует. Мы должны знать, на что можем рассчитывать. Ожидаем приезда Пихаленка сегодня или завтра.

– В период межсезонья в вашей команде произошли немалые кадровые изменения. За кем из игроков, кто покинул клуб, жалеете больше всего?

- Жалеть не приходится, ведь переходы – традиционные явления, которые всегда имеют место в современном футболе. Это обычный рабочий процесс. Изменения в "Днепре-1", как и в любом другом коллективе в период межсезонья, являются обычной практикой.

- Чем объясните отъезд из "Днепра-1" сразу четырех легионеров – Габриэля Гомеса, Рональда Матарриты, Хайнера и Жоау Пеглоу?

– Они хорошо поработали в нашей команде, однако на их места мы нашли новых игроков – все они украинцы. Если упомянутые легионеры были арендованы, то все приглашенные этим летом футболисты заключили контракты.

- Если анализировать контрольные матчи, проведенные в Закарпатье, то как думаете: эффективность приобретений выше потерь?

- Контрольный матч – это контрольный матч. И как бы то ни было, а он не является официальным. Показательными факторами ответа на этот вопрос будут выступления в еврокубках. Будем делать выводы именно по таким играм. Мы считаем, что приглашенные в "Днепр-1" ребята - хорошее приобретение. Все они играли в своих командах, где были лидерами и проявили себя как хорошие игроки на вверенных им позициях. Мы на них рассчитываем и желаем, чтобы у них все получилось и в нашем клубе.

- Какова судьба вернувшихся из аренды игроков – Сергея Горбунова и Билла?

– Оба парня сейчас находятся с нами – занимаются, тренируются. Будем смотреть, как они будут себя проявлять в дальнейшем. Не исключено, что оба останутся в команде. Всё возможно. Пока решения по ним еще не принимались.

- Кто-то из пяти футболистов, привлеченных к тренировочному сбору из юношеской команды "Днепра-1", в ближайшее время на место в основной обойме может рассчитывать?

– Конечно, может. Дверь для молодых футболистов у нас всегда открыта. Им нужно только приходить и использовать свой шанс. Впрочем, посмотрим – возможно, на основании предсезонной работы кто-нибудь из молодежи в главной команде и останется.

– Как удалось убедить Артема Довбика остаться в "Днепре-1", продлив с ним контракт?

- Артем – порядочный парень, и понятно, что он хотел бы поиграть где-нибудь в Европе. Однако вместе с тем он понимает, что этот клуб для него многое сделал. Он продолжил соглашение с "Днепром-1". Пока он с нами, а как будет дальше - продавать Довбика или оставить, будет решать руководство клуба.

- На Александра Пихаленка, насколько известно, тоже есть спрос. Этот факт не расхолаживает игрока?

– Нет! Оба ребята, которыми интересуются другие клубы, очень порядочны и трудоспособны. Они не реагируют на какие-либо посторонние факторы. На тренировках тот же Довбик и Пихаленок полностью отдаются работе, у них нет никакой вальяжности. Каждый добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности.

- До закрытия трансферного окна еще достаточно времени. Планируете ли еще какие-либо приобретения на те или иные позиции?

- У нас будет еще один вратарь, который должен скоро приехать. Ведь оба наших голкипера пока травмированы. Им является Евгений Волынец из коваливского "Колоса".

– Насколько успели изучить соперника по первой еврокубковой дуэли нынешнего розыгрыша – греческий "Панатинаикос"?

- Разумеется, за игрой греков следим. Они и вчера играли, да и до этого много матчей провели. В пятницу "Панатинаикос" впервые сыграл вничью, а перед этим только побеждал. Будем следить за нашим будущим соперником и дальше. В "Панатинаикосе" много людей в составе, всегда есть ротация. Кстати, среди игроков греческого клуба есть и знакомые ребята – бывший киевский динамовец Вербич и экс-горняк Бернард. Кроме них, у афинской команды есть немало мастеровитых и опытных футболистов. Повторюсь: мы их изучаем, смотрим игры.

- Ограничиваетесь только трансляциями или пользуетесь информацией от специалистов, разбирающихся в греческом футболе и в "Панатинаикосе" в частности?

- Пока довольствуемся трансляциями. Этого уже достаточно, чтобы сложить определенные впечатления.

– Какие слабые и сильные стороны соперника отметили бы?

- Не буду говорить, так как думаю, что и в штабе греческого клуба тоже изучают прессу, все о нас читают и за нашей командой смотрят. Пусть мои данные о "Панатинаикосе" останутся при мне.

– К стадиону в словацком Кошице, где через десять дней "Днепр-1" встретится с греческой командой, уже успели привыкнуть?

– Мы провели там один еврокубковый сезон и, думаю, уже несколько притерлись к тамошним условиям. Так что будем ехать - и будем играть. Посмотрим, как будет. В Кошице должны прибыть 24 июля, на предигровую тренировку. Надеемся, что в нынешнем еврокубковом розыгрыше нашей команды будет как минимум такая же поддержка, как и в предыдущем. Тем более что, как нам сообщили, на стадионе в Кошице сделали еще две боковые трибуны – за воротами.