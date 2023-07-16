Акценты. УПЛ 2022-2023. Как это смотрелось?

Через пару недель стартует новый сезон УПЛ. И пока мы в режиме ожидания, предлагаю оглянуться назад. Хочу поделиться с вами наблюдениями зрителя, обобщив свои впечатления от минувшего сезона.

Имею на это право, как тот ненормальный, что отсмотрел полностью 229 из 240 матчей последнего на сегодня чемпионата Украины. За исключением перенесенных, которые не вошли в обзоры тура.

Сегодня мы поговорим о зрелищности – насколько смотрибельным был наш внутренний футбол в прошлом сезоне. Не спешите морщить лицо в скептической ухмылке. Вашему вниманию предлагается своего рода исследование, предпринятое любителем Игры. У которого есть свои совершенно четкие критерии определения степени ее зрелищности.

Те, для кого зрелище невозможно без шума трибун, могут со спокойной душой удалиться. Ибо они любят не собственно футбол, а футбольную атмосферу. К сожалению, ее нас лишили еще три года назад, и тут ничего не попишешь.

Вместе с тем, футбольные матчи в эпоху коронавируса ярко продемонстрировали: смотрибельность игры не зависит от заполняемости трибун, они могут влиять лишь на характер борьбы за результат. А это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы.

Зрелищным я считаю матч, в котором было не менее девяти-десяти голевых моментов – в среднем, по моменту за десять минут. Не феерическим, а именно зрелищным – достойным нашего просмотра.

Так вот, из просмотренных мною 229 игр сезона УПЛ, по этому критерию, зрелищными назвал бы менее половины – 107. Точнее, около 47%. Мало ли это для чемпионата Украины? Хотелось бы узнать ваше мнение.

С другой стороны, таким же образом можно высчитать и те поединки, без которых наше телевидение вполне могло бы обойтись, и которые я, потратив на них часы своей жизни, никому смотреть бы не рекомендовал. Таких за прошедший сезон набралось, ни много ни мало, 44 штуки. Или свыше 19%.

То есть, смотрелась по-футбольному почти половина матчей УПЛ, не смотрелась никак почти пятая часть, а немногим более трети от общего числа как бы зависло между ними. А как вам такие пропорции? Если хотите знать мое мнение, то именно в этом сезоне, по известным всем причинам, могло быть значительно хуже.

В своем авторском обзоре каждого тура я конкретно указывал, какие поединки получили условный зрительский зачет, а какие скорее позорили наш футбол. На основании суммарных подсчетов теперь мы можем определить наиболее и наименее зрелищные команды нашего чемпионата.

Важно: речь идет не только о тех, кто больше созидал – о тех, кто больше играл в открытую, для зрителя. Вне зависимости от того, каких при этом достигал результатов.

Чаще всего участником смотрибельных матчей УПЛ становился "Днепр-1" - 20 раз. "Заря" - 19 раз, "Шахтер", "Верес" и "Металлист" - по 18 раз. Любопытно, что в первой пятерке мы видим всех призеров чемпионата, а также двух неудачников, один из которых вылетел в Первую лигу, а другому пришлось играть переходные плей-офф.

17 таких игр на счету у "Ворсклы", 16 – у "Черноморца", и лишь 15 (в половине туров) – у замкнувшего верхнюю половину этой условной таблицы "Динамо".

Реже всего в зрелищных поединках принимал участие вылетевший "Львов" - 7 раз. Вместе с ним в тройку худших здесь попали также "Кривбасс" и "Ингулец" - по 8 раз, у "Руха" - 9 таких матчей, у "Колоса" - 10.

"Металлист 1925" (14 игр) и "Александрию" (12) здесь я бы отнес к "золотой" середине.

А теперь перейдем на другой полюс, к категории "оторви и выбрось". И тут выясняется, что скучнейшей командой лиги был все тот же "Львов" - 11 матчей (по совокупности – целый день, выброшенный из жизни любителя футбола). Следовательно, мои аплодисменты вслед его уходу долой с наших глаз.

По 10 раз нас "динамили" селяне – "Колос" с "Ингульцом" (последнему – опять же, бурная овация).

А единственной командой, которая ни разу не засветилась в этой позорной номинации, стал все тот же "Днепр-1". Стало быть, однозначно самым зрелищным из участников минувшего сезона УПЛ я назвал бы его.

Чтобы не возникло сомнений в этом, уточню: сразу после него дружно идет квартет в составе "Шахтера", "Зари", "Ворсклы" и "Миная", у которых аж по 3 участия в таких суррогатных матчах. У "Вереса" - 4.

В заключение предлагаю вам свой вариант зрительской таблицы зрелищности по итогам сезона, критерием для определения места в которой является разность между количеством участий в зрелищных и незрелищных матчах УПЛ 2022-2023.

Днепр-1 +20

Заря +16

Шахтер +15

Верес +14

Ворскла +14

Металлист +13

Динамо +10

Черноморец +9

Металлист 1925 +9

Александрия +6

Минай +4

Рух +2

Кривбасс +2

Колос 0

Ингулец -2

Львов -4

Вот так расположились бы команды, если оценивать зрелищность их игры по предложенной мною системе. И знаете, то, что я вижу в этой таблице, практически полностью соответствует моим ощущениям от увиденного в сезоне. Для зрителя они играли именно в таком порядке. Разумеется, на мой взгляд.

В следующий раз поговорим об интриге.