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Александрия сильнее Кременя в спарринге
Клуб из УПЛ победил команду из Первой лиги
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
"Кремень" минимально уступает "Александрии". Команды во время летнего сбора провели контрольный поединок, в котором хозяева оказались сильнее и одолели оппонента со счетом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. За "горожан" отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев. За кременчугский клуб гол забил Трофимюк.
Завтра "Александрия" снова проведет спарринг. Их соперником выступит еще один представитель Первой лиги - СК "Полтава". Начало матча в 18:00.
Контрольный матч
"Александрия" (Александрия) - "Кремень" (Кременчуг) 2:1
16.07.2023. 18:00. г. Александрия. КСК "Ника"
Голы: Богдан Кобзарь, Ярослав Базаев - Трофимюк
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