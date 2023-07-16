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Александрия сильнее Кременя в спарринге

Премьер-лига
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Клуб из УПЛ победил команду из Первой лиги

Александрия сильнее Кременя в спарринге

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

Новина українською

"Кремень" минимально уступает "Александрии". Команды во время летнего сбора провели контрольный поединок, в котором хозяева оказались сильнее и одолели оппонента со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. За "горожан" отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев. За кременчугский клуб гол забил Трофимюк.

Завтра "Александрия" снова проведет спарринг. Их соперником выступит еще один представитель Первой лиги - СК "Полтава". Начало матча в 18:00.

Контрольный матч

"Александрия" (Александрия) - "Кремень" (Кременчуг) 2:1

16.07.2023. 18:00. г. Александрия. КСК "Ника"

Голы: Богдан Кобзарь, Ярослав Базаев - Трофимюк

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В статье: ФК Александрия Кремень
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