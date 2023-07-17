Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги

Продолжаем подводить зрительские итоги чемпионата Украины 2022-2023. В прошлый раз мы говорили о степени зрелищности сезона УПЛ и игры ее команд. Сегодня предметом беседы станет уровень интриги.

Речь пойдет не о турнирной интриге, измеряемой разницей в набранных очках и местами в таблице. А о том, насколько интриговало то, что мы видели на поле – ведь мы же с вами, в первую очередь, зрители. И для этого тоже есть соответствующие критерии.

Кто следил за авторскими обзорами туров в блоге, тот в курсе. Все просто: если результат матча фактически определялся в последние полтайма (с учетом компенсированного времени, пусть это будет отрезок игрового времени после 70-й минуты), значит, интрига удалась. Если же все было ясно еще до перерыва – фиксируем ее провал.

Важно: считаются не только решающие голы, но и голевые моменты, которые могли изменить исход игры, но по каким-то причинам этого не случилось. Последний такой потенциально или реально судьбоносный эпизод и является рубежом, о котором по окончании поединка мы говорим: занавес интриги упал здесь.

Из 229 отсмотренных мною и вошедших в обзоры туров матчей судьба игры решалась или могла решиться в иную сторону в последнюю половину тайма 125 раз. Что составляет около 55% от общего числа. То есть, чаще, чем в каждом втором поединке сезона результат интриговал, так сказать, по полной программе.

Тем из нас, кто смотрит игру только ради этого, уже после первого тайма можно было «выключаться» 41 раз (около 18% матчей сезона). То есть, почти каждый пятый матч УПЛ. Оставшиеся 27,5% (или более четверти) – остались посредине: интрига прожила в них, туда-сюда, около часу игры.

Как вам такие цифры? По мне, не так уж и дурно, особенно для форс-мажорного сезона.

Чаще всего в последние полтайма исход поединка решался во встречах с участием «Вереса» и «Металлиста» - по 20 раз. Увы, но именно эти же команды чаще всех пропускали решающие голы, либо упускали свой последний шанс изменить положение: «Металлист» - 18 раз, а «Верес» - 14.

Можно только представить себе, сколько негатива испытали их болельщики. И убедиться в том, что обе команды не зря финишировали внизу таблицы.

После них больше всего интриговали нас «Ворскла», «Кривбасс» и «Минай» - по 19 раз. А вот они-то все вошли в четверку лучших – в чью пользу решался исход борьбы в итоге. Здесь не было равных полтавчанам, которые уходили с поля в лучшем настроении 12 раз. А двое других разделили второе место с «Днепром-1» - по 11 таких счастливых случаев.

Реже всех испытывал судьбу в концовке «Львов» - лишь 9 раз. В тройку худших для зрителя, в этом смысле, вошли также «Динамо» - 11 таких матчей, и «Колос» - 13.

Никого не удивит тот факт, что и дивиденды в таких случаях извлекали меньше всего тот же «Львов» - лишь трижды, и «Металлист» - дважды: оба главных аутсайдера сезона. Как и то, что реже остальных упускала свои очки в концовке тройка призеров: «Шахтер» и «Заря» - по 4 раза, а «Днепр-1» - 5.

Этот же триумвират выступил и главным могильщиком интриги – чаще всего добывая результат еще до перерыва: «Заря» - 8 раз, «Шахтер» - 7, и «Днепр-1» - 5 раз. Ни разу в сезоне такое не удавалось только «Ворскле» и все тому же многострадальному «Металлисту».

«Львов» здесь тоже отличился со знаком «минус»: команда 9 раз «сушила весла» уже после первого тайма, когда ловить ей было нечего. Никто и близко к этому достижению не подошел.

В заключение же предлагаю вам рейтинг команд УПЛ минувшего сезона по степени того, насколько зрителя интриговали матчи с их участием. Принцип прост: от количества игр, в которых все решалось в последнюю четверть поединка отнимаем количество игр, чья судьба была решена еще в первом тайме.

Металлист +17 Ворскла +16 Верес +16 Кривбасс +15 Минай +15 Ингулец +13 Александрия +12 Днепр-1 +11 Черноморец +11 Рух +10 Металлист 1925 +9 Колос +9 Шахтер +7 Заря +5 Динамо +5 Львов -1

Тем, кому этот реестр покажется уж слишком странным, напомню: мы говорили об интриге. Он показывает нам, результаты каких команд были самыми непредсказуемыми, а какие читались легко. Когда зритель слишком быстро уверялся в том, кто тут «убийца», а кто «жертва» (или же в отсутствии «криминала», как такового).

И надо же, какой парадокс: самая «интересная» здесь команда и самая «скучная» в турнирной таблице финишировали рядышком, дружно покинув УПЛ! Но насколько же разными путями они туда шли – одних несло течением, другие же пытались с ним бороться. Хоть и были обречены…

К слову, парадоксы станут одной из тем нашего следующего разговора, где речь пойдет о логике и справедливости результатов матчей.