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Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги

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Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаем подводить зрительские итоги чемпионата Украины 2022-2023. В прошлый раз мы говорили о степени зрелищности сезона УПЛ и игры ее команд. Сегодня предметом беседы станет уровень интриги.

Речь пойдет не о турнирной интриге, измеряемой разницей в набранных очках и местами в таблице. А о том, насколько интриговало то, что мы видели на поле – ведь мы же с вами, в первую очередь, зрители. И для этого тоже есть соответствующие критерии.

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Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги - изображение 1

Кто следил за авторскими обзорами туров в блоге, тот в курсе. Все просто: если результат матча фактически определялся в последние полтайма (с учетом компенсированного времени, пусть это будет отрезок игрового времени после 70-й минуты), значит, интрига удалась. Если же все было ясно еще до перерыва – фиксируем ее провал.

Важно: считаются не только решающие голы, но и голевые моменты, которые могли изменить исход игры, но по каким-то причинам этого не случилось. Последний такой потенциально или реально судьбоносный эпизод и является рубежом, о котором по окончании поединка мы говорим: занавес интриги упал здесь.

Из 229 отсмотренных мною и вошедших в обзоры туров матчей судьба игры решалась или могла решиться в иную сторону в последнюю половину тайма 125 раз. Что составляет около 55% от общего числа. То есть, чаще, чем в каждом втором поединке сезона результат интриговал, так сказать, по полной программе.

Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги - изображение 2

Тем из нас, кто смотрит игру только ради этого, уже после первого тайма можно было «выключаться» 41 раз (около 18% матчей сезона). То есть, почти каждый пятый матч УПЛ. Оставшиеся 27,5% (или более четверти) – остались посредине: интрига прожила в них, туда-сюда, около часу игры.

Как вам такие цифры? По мне, не так уж и дурно, особенно для форс-мажорного сезона.

Чаще всего в последние полтайма исход поединка решался во встречах с участием «Вереса» и «Металлиста» - по 20 раз. Увы, но именно эти же команды чаще всех пропускали решающие голы, либо упускали свой последний шанс изменить положение: «Металлист» - 18 раз, а «Верес» - 14.

Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги - изображение 3

Можно только представить себе, сколько негатива испытали их болельщики. И убедиться в том, что обе команды не зря финишировали внизу таблицы.

После них больше всего интриговали нас «Ворскла», «Кривбасс» и «Минай» - по 19 раз. А вот они-то все вошли в четверку лучших – в чью пользу решался исход борьбы в итоге. Здесь не было равных полтавчанам, которые уходили с поля в лучшем настроении 12 раз. А двое других разделили второе место с «Днепром-1» - по 11 таких счастливых случаев.

Реже всех испытывал судьбу в концовке «Львов» - лишь 9 раз. В тройку худших для зрителя, в этом смысле, вошли также «Динамо» - 11 таких матчей, и «Колос» - 13.

Никого не удивит тот факт, что и дивиденды в таких случаях извлекали меньше всего тот же «Львов» - лишь трижды, и «Металлист» - дважды: оба главных аутсайдера сезона. Как и то, что реже остальных упускала свои очки в концовке тройка призеров: «Шахтер» и «Заря» - по 4 раза, а «Днепр-1» - 5.

Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги - изображение 4

Этот же триумвират выступил и главным могильщиком интриги – чаще всего добывая результат еще до перерыва: «Заря» - 8 раз, «Шахтер» - 7, и «Днепр-1» - 5 раз. Ни разу в сезоне такое не удавалось только «Ворскле» и все тому же многострадальному «Металлисту».

«Львов» здесь тоже отличился со знаком «минус»: команда 9 раз «сушила весла» уже после первого тайма, когда ловить ей было нечего. Никто и близко к этому достижению не подошел.

В заключение же предлагаю вам рейтинг команд УПЛ минувшего сезона по степени того, насколько зрителя интриговали матчи с их участием. Принцип прост: от количества игр, в которых все решалось в последнюю четверть поединка отнимаем количество игр, чья судьба была решена еще в первом тайме.

  1. Металлист +17
  2. Ворскла +16
  3. Верес +16
  4. Кривбасс +15
  5. Минай +15
  6. Ингулец +13
  7. Александрия +12
  8. Днепр-1 +11
  9. Черноморец +11
  10. Рух +10
  11. Металлист 1925 +9
  12. Колос +9
  13. Шахтер +7
  14. Заря +5
  15. Динамо +5
  16. Львов -1

Тем, кому этот реестр покажется уж слишком странным, напомню: мы говорили об интриге. Он показывает нам, результаты каких команд были самыми непредсказуемыми, а какие читались легко. Когда зритель слишком быстро уверялся в том, кто тут «убийца», а кто «жертва» (или же в отсутствии «криминала», как такового).

Акценты. УПЛ 2022-2023. Поговорим о странностях интриги - изображение 5

И надо же, какой парадокс: самая «интересная» здесь команда и самая «скучная» в турнирной таблице финишировали рядышком, дружно покинув УПЛ! Но насколько же разными путями они туда шли – одних несло течением, другие же пытались с ним бороться. Хоть и были обречены…

К слову, парадоксы станут одной из тем нашего следующего разговора, где речь пойдет о логике и справедливости результатов матчей.

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В статье: Итоги сезона УПЛ
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