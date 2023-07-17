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Шахтер подпишет еще одного Педриньо, который в Бразилии подозревался в игре на контору
Впрочем, вина игрока не была доказана
фото из свободных источников
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По информации источника, игрок с агентами уже находится в Нидерландах на сборе "горняков", где в ближайшее время и будет подписан контракт на 5 лет.
Предыдущим клубом Педриньо был "Атлетико Паранаэнсе", разорвавший с ним контракт в мае из-за подозрений в играх на контору.
Сообщалось, что имя игрока называли фигуранты по делу полузащитника Брайана Гарсии, который обвинялся в умышленном получении желтой карточки, за что, по версии следствия, получил 80 тысяч бразильских реалов.
Сам Педриньо по этому поводу был участником расследования, отвечал на вопросы правоохранительных органов, однако следствие признало его невиновным. Тем не мене, на фоне разгоревшегося скандала "Атлетико Паранаэнсе" все равно разорвал контракт с игроком.
Педриньо играл за "Атлетико Паранаэнсе" в период с 2021 по 2023 год, провел 70 матчей в которых отдал два ассиста.
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