  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер подпишет еще одного Педриньо, который в Бразилии подозревался в игре на контору
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер подпишет еще одного Педриньо, который в Бразилии подозревался в игре на контору

Премьер-лига
(1 голосов)

Впрочем, вина игрока не была доказана

Шахтер подпишет еще одного Педриньо, который в Бразилии подозревался в игре на контору

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" близок к подписанию контракта с 21-летним бразильским защитником Педриньо Азеведо, сообщает Globo.

По информации источника, игрок с агентами уже находится в Нидерландах на сборе "горняков", где в ближайшее время и будет подписан контракт на 5 лет.

Предыдущим клубом Педриньо был "Атлетико Паранаэнсе", разорвавший с ним контракт в мае из-за подозрений в играх на контору.

Сообщалось, что имя игрока называли фигуранты по делу полузащитника Брайана Гарсии, который обвинялся в умышленном получении желтой карточки, за что, по версии следствия, получил 80 тысяч бразильских реалов.

Сам Педриньо по этому поводу был участником расследования, отвечал на вопросы правоохранительных органов, однако следствие признало его невиновным. Тем не мене, на фоне разгоревшегося скандала "Атлетико Паранаэнсе" все равно разорвал контракт с игроком.

Педриньо играл за "Атлетико Паранаэнсе" в период с 2021 по 2023 год, провел 70 матчей в которых отдал два ассиста.

По теме
yellow-arrow
Президент Вереса: У нас не было юридических отношений с ЛНЗ. Компенсацию за пасича мы получили от агента
yellow-arrow
Городское дерби. Александрия в спарринге обыграла Полтаву
yellow-arrow
Дедишин: Рух готов полностью покрыть продакшн УПЛ ТВ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Київ)
17.07.2023 в 23:17
Навіщо він? Десяток педрінь розбіглися, як тільки гаряче стало..
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
17.07.2023 в 22:52
Ахах , команда шулеров во главе с бандитом-сепаром (п)резидентом
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде