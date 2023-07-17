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Президент Вереса: У нас не было юридических отношений с ЛНЗ. Компенсацию за пасича мы получили от агента

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный переход игрока из одного клуба в другой

Президент Вереса: У нас не было юридических отношений с ЛНЗ. Компенсацию за пасича мы получили от агента

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин попытался объяснить процедуру перехода Геннадия Пасича из ровенского клуба в ЛНЗ.

Напомним, что игрок изначально разорвал контракт с ровненским клубам, а потом подписал соглашение с черкасским.

Далее журналист Андрей Сенькив заявил, что по его источникам, за Пасича все же были заплачены деньги, но они зашли в "Верес" неофициально.

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"У нас было два прямых трансфера, когда игроки шли за деньги и были прямые контракты по трансферу между клубами. Это продажа Сергея Панасенко в "Металлист" и продажа Евгения Пасича в "Днепр-1".

Относительно Геннадия Пасича – у нас не было никаких юридических отношений с ЛНЗ. Зимой у него закончился контракт. Его агент предложил нам условия, согласно которым он к лету ищет Геннадию другой вариант продолжения карьеры, а мы в случае успешного завершения этого поиска получим компенсацию уже конкретно от агента.

"Верес" работал только с агентом и из-за предварительной договоренности. Сергей Лавриненко также знал, что вероятнее всего Геннадия Пасича в новом сезоне у нас не будет. Игрок получил лучшие условия в новом клубе. А мы получили компенсацию, по крайней мере, от агента. Ведь иначе футболист вообще пошел бы без компенсации", - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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