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Президент Вереса: У нас не было юридических отношений с ЛНЗ. Компенсацию за пасича мы получили от агента
Интересный переход игрока из одного клуба в другой
nkveres.com
Президент "
Напомним, что игрок изначально разорвал контракт с ровненским клубам, а потом подписал соглашение с черкасским.
Далее журналист Андрей Сенькив заявил, что по его источникам, за Пасича все же были заплачены деньги, но они зашли в "Верес" неофициально.
"У нас было два прямых трансфера, когда игроки шли за деньги и были прямые контракты по трансферу между клубами. Это продажа Сергея Панасенко в "Металлист" и продажа Евгения Пасича в "Днепр-1".
Относительно Геннадия Пасича – у нас не было никаких юридических отношений с ЛНЗ. Зимой у него закончился контракт. Его агент предложил нам условия, согласно которым он к лету ищет Геннадию другой вариант продолжения карьеры, а мы в случае успешного завершения этого поиска получим компенсацию уже конкретно от агента.
"Верес" работал только с агентом и из-за предварительной договоренности. Сергей Лавриненко также знал, что вероятнее всего Геннадия Пасича в новом сезоне у нас не будет. Игрок получил лучшие условия в новом клубе. А мы получили компенсацию, по крайней мере, от агента. Ведь иначе футболист вообще пошел бы без компенсации", - сказал Надеин.
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