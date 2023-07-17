Президент Вереса: У нас не было юридических отношений с ЛНЗ. Компенсацию за пасича мы получили от агента

Президент " Вереса " Иван Надеин попытался объяснить процедуру перехода Геннадия Пасича из ровенского клуба в ЛНЗ.

Напомним, что игрок изначально разорвал контракт с ровненским клубам, а потом подписал соглашение с черкасским.

Далее журналист Андрей Сенькив заявил, что по его источникам, за Пасича все же были заплачены деньги, но они зашли в "Верес" неофициально.

"У нас было два прямых трансфера, когда игроки шли за деньги и были прямые контракты по трансферу между клубами. Это продажа Сергея Панасенко в "Металлист" и продажа Евгения Пасича в "Днепр-1".

Относительно Геннадия Пасича – у нас не было никаких юридических отношений с ЛНЗ. Зимой у него закончился контракт. Его агент предложил нам условия, согласно которым он к лету ищет Геннадию другой вариант продолжения карьеры, а мы в случае успешного завершения этого поиска получим компенсацию уже конкретно от агента.

"Верес" работал только с агентом и из-за предварительной договоренности. Сергей Лавриненко также знал, что вероятнее всего Геннадия Пасича в новом сезоне у нас не будет. Игрок получил лучшие условия в новом клубе. А мы получили компенсацию, по крайней мере, от агента. Ведь иначе футболист вообще пошел бы без компенсации", - сказал Надеин.