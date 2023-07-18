  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сыч начнет сезон в Рухе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сыч начнет сезон в Рухе

Премьер-лига
(1 голосов)

По крайней мере, старт сезона точно проведет во львовской команде

Сыч начнет сезон в Рухе

fcrukh.com

Новина українською

Правый защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч после непродолжительного отдыха 18 июля возобновит тренировочный процесс в составе львовского "Руха".

Прошлый сезон футболист провёл в аренде в бельгийском "Кортрейке", а после ее окончания вернулся в "Рух", которому принадлежит его контракт до 30 июня 2025 года.

По информации Sport.ua, Сыч, по крайней мере, старт сезона точно проведет во львовской команде.

Также отмечается, что пока что в расположении "Руха" нет ни одного потенциального летнего новичка.

Подопечным Виталия Пономарева осталось сыграть еще два спарринга: 21 июля – с "Металлистом 1925" и "Агробизнесом".

По теме
yellow-arrow
Пихаленок вернулся после травмы. Волынец и Виктиньо провели первую тренировку с Днепром-1
yellow-arrow
Президент Вереса - про УПЛ ТВ: Расходная часть на обеспечение трансляций в течение сезона 85-86 млн гривен
yellow-arrow
С Puma на Macron. ЛНЗ сменил технического спонсора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Алексей Сыч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде