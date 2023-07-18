Сыч начнет сезон в Рухе

Правый защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч после непродолжительного отдыха 18 июля возобновит тренировочный процесс в составе львовского " Руха ".

Прошлый сезон футболист провёл в аренде в бельгийском "Кортрейке", а после ее окончания вернулся в "Рух", которому принадлежит его контракт до 30 июня 2025 года.

По информации Sport.ua, Сыч, по крайней мере, старт сезона точно проведет во львовской команде.

Также отмечается, что пока что в расположении "Руха" нет ни одного потенциального летнего новичка.

Подопечным Виталия Пономарева осталось сыграть еще два спарринга: 21 июля – с "Металлистом 1925" и "Агробизнесом".