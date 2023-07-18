Аякс – Шахтер 3:0. Без шансов на положительный результат для чемпиона Украины

Сегодня чемпион Украины сыграл свой третий спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "горняков" был грозный нидерландский "Аякс". Амстердамцы провели один контрольный матч, полурезервным составом сыграв вничью с "Ден Босхом" (2:2). Забивали за "красно-белых" юниоры – Мисехой и Калоко.

В начале встречи сложно было кому-то отдать инициативу. Команды поочередно владели мячом, но без продвижения вперед. В украинской команде стоит отметить Гочолеишвили, который постоянно находил свободные зоны. Подопечные Патрика ван Леувена пытались высоко прессинговать, не давая сопернику спокойно выходить в атаку.

На 17-й минуте Ренш на скорости ворвался в штрафную, но его сбил Дмитрий Топалов. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кудус – 1:0. Первая акцентированная атака нидерландского клуба и сразу гол. В следующей атаке должен был забивать Бергвейн, но блестяще сыграл Дмитрий Ризнык.

После забитого мяча контролировали игру футболисты "Аякса". У украинцев были существенные проблемы с конструктивом. Еще до перерыва после передачи Кудуса мощно под перекладину пробил Бергвейн – 2:0. После этого пропущенного гола "горняки" посыпались. Кудус мастерски реализовал выход один на один – 3:0. Очень не внимательно играли украинцы в защите во второй половине тайма.

На вторую половину встречи тренеры существенно обновили составы команд. Шанс проявить себя получил 20-летний голкипер Денис Твардовский. Футболисты "Аякса" продолжали играть первым номером, но обновленному составу не хватало сыгранности. После перерыва было много пауз, но мало моментов. Хорошую возможность забить была у Вьюника, но он не смог реализовать выход один на один. Это самый лучший момент за час игрового времени в "Шахтере".

Украинцы пытались забить гол престижа, но осмысленных действий в атаке было мало. В итоге, матч завершился уверенной победой нидерландской команды.

Контрольный матч

"Аякс" - "Шахтер" 3:0

Голы: Кудус (19, пен, 34), Бергвейн (32)

"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

"Аякс" (стартовый состав): Гортер, Аэртссен, Хато, Бергвейн, ван ден Бомен, Классен, Кудус, Расмуссен, Ренш, Салах-Эддин, Тахирович