Президент Вереса: Сомневаюсь, что мы готовы на этом этапе к работе с идеями Остапа Маркевича

Президент " Вереса " Иван Надеин подвел итог прошлого сезона, а также рассказал, почему Юрия Вирта на тренерском мостике заменил Сергей Лавриненко.

- Иван Алексеевич, каким для Вас был прошлый сезон?

– Мы очень неплохо начали. Но в общей сложности две трети прошлого сезона команда провалила. Мы признаем это. Но в любом случае – это опыт. С надеждой лучше смотрим в будущее. С надеждой на победы в новом сезоне.

– Можно ли оставить Юрия Вирта?

– Было несколько возможных сценариев. Мы отказались увольнять главного тренера по ходу сезона. Относительно решения попрощаться по завершению сезона – считаю, что мы поступили правильно. Простились на победной ноте. Клубу нужны были перемены. И игра, и результат требовали перемен. После встречи с "Ингульцем", мы начали искать варианты с кандидатами. После заключительного матча сезона с "Металлургом" мы еще раз побеседовали с Юрием Виртом и разошлись, я считаю, друзьями.

– Почему Сергей Лавриненко?

- У нас было несколько кандидатов. Хотели свежих мыслей, веры в перемены. Понравился рациональный подход к работе и уверенность в себе. Я сейчас вижу его отношение к работе, отношение команды к нему, микроклимат, кадровые изменения – и считаю, что мы двигаемся в верном направлении.

Мы действительно встречались с Остапом Маркевичем. Он показался очень прогрессивным специалистом. Но сомневаюсь, что мы готовы на этом этапе к работе с его идеями.