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Виталию Кварцяному – 70 лет: что вы знаете об известном тренере? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Юбилею эксцентричного специалиста посвящается

Виталию Кварцяному – 70 лет: что вы знаете об известном тренере? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 июля, исполняется 70 лет легенде отечественного футбола Виталию Кварцяному. Виталий Владимирович является очень одиозной персоной в украинском футболе, который в первую очередь известен своим яркими перлами.

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По случаю юбилея специалиста, мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его тренерскую карьеру, пройдя наш квиз.

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В статье: Виталий Кварцяный квиз от UA-Футбол
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