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Виталию Кварцяному – 70 лет: что вы знаете об известном тренере? Квиз от UA-Футбол
Юбилею эксцентричного специалиста посвящается
Сегодня, 19 июля, исполняется 70 лет легенде отечественного футбола Виталию Кварцяному. Виталий Владимирович является очень одиозной персоной в украинском футболе, который в первую очередь известен своим яркими перлами.
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По случаю юбилея специалиста, мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его тренерскую карьеру, пройдя наш квиз.
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