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У Булецы проблемы с голеностопом, Ярмоленко удалили зуб мудрости

Премьер-лига
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Новости из стана Динамо

У Булецы проблемы с голеностопом, Ярмоленко удалили зуб мудрости

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Стала известно, почему в летних спаррингах "Динамо" не принимал участия хавбек Сергей Булеца.

Как сообщает ТаТоТаке, причинами не является игнорирование от главного тренера Мирчи Луческу или игровые качества 24-летнего хавбека.У Булецы повреждение голеностопа, и он занимается по индивидуальной программе.

Также отмечается, что вингеру Андрею Ярмоленко удалили зуб мудрости. Именно поэтому ветеран пропустил матч с "Арисом".

Напомним, что два предыдущих сезона Булеца выступал за "Зарю". В прошлом сезоне УПЛ он провел за луганчан 28 матчей, в которых забил 7 голов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Сергей Булеца
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Источник:
ТаТоТаке

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