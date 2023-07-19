У Булецы проблемы с голеностопом, Ярмоленко удалили зуб мудрости

Стала известно, почему в летних спаррингах " Динамо " не принимал участия хавбек Сергей Булеца.

Как сообщает ТаТоТаке, причинами не является игнорирование от главного тренера Мирчи Луческу или игровые качества 24-летнего хавбека.У Булецы повреждение голеностопа, и он занимается по индивидуальной программе.

Также отмечается, что вингеру Андрею Ярмоленко удалили зуб мудрости. Именно поэтому ветеран пропустил матч с "Арисом".

Напомним, что два предыдущих сезона Булеца выступал за "Зарю". В прошлом сезоне УПЛ он провел за луганчан 28 матчей, в которых забил 7 голов.