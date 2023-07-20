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Днепр-1 не договорился о продлении контракта с Назаренко и решил его "мариновать" – источник

Премьер-лига
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Привычное дело в футболе

Днепр-1 не договорился о продлении контракта с Назаренко и решил его "мариновать" – источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" не договорился о продлении контракта с полузащитником Александром Назаренко, из-за чего решил его "мариновать" отсутствием игровой практики. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Недавно стало известно, что Назаренко подписал предварительный контракт с "Полисьем", который начнет действовать с 1 января. Поэтому руководство "Днепра-1" сообщило футболисту, чтобы он покинул расположение первой команды и вернулся в Днепр.

Пока он тренируется с юношеским составом днепрян. Однако за него он играть в новом сезоне не сможет.

В то же время Бурбас добавил, что "Полесье" не планирует пригласить Назаренко на полгода быстрее.

"Выкупить его за определенную компенсацию у Житомира уже сейчас оказывается непростым делом", - заявил журналист.

Контракт Назаренко с "Днепр-1" завершается 31 декабря 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, забив один гол и отдав четыре ассиста. В среднем он проводил на поле 40 минут за поединок.

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В статье: СК Днепр-1 Александр Назаренко
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