Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 не договорился о продлении контракта с Назаренко и решил его "мариновать" – источник
Привычное дело в футболе
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" не договорился о продлении контракта с полузащитником Александром Назаренко, из-за чего решил его "мариновать" отсутствием игровой практики. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Недавно стало известно, что Назаренко подписал предварительный контракт с "Полисьем", который начнет действовать с 1 января. Поэтому руководство "Днепра-1" сообщило футболисту, чтобы он покинул расположение первой команды и вернулся в Днепр.
Пока он тренируется с юношеским составом днепрян. Однако за него он играть в новом сезоне не сможет.
В то же время Бурбас добавил, что "Полесье" не планирует пригласить Назаренко на полгода быстрее.
"Выкупить его за определенную компенсацию у Житомира уже сейчас оказывается непростым делом", - заявил журналист.
Контракт Назаренко с "Днепр-1" завершается 31 декабря 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, забив один гол и отдав четыре ассиста. В среднем он проводил на поле 40 минут за поединок.
Популярное сейчас
- Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
Новости по теме
- 20:37 Украинские Цыганык: Вероятно, Кучер не будет осенью рассчитывать на Назаренко из-за контракта игрока с Полесьем
- 14:23 Украинские Хавбек Днепра-1 подписал предварительный контракт с Полесьем – СМИ
- 20:09 Украинские Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, - источник