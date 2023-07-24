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Кучер: Сейчас Назаренко не в обойме, его судьба решается

Премьер-лига
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Хавбек отстранен от команды

Кучер: Сейчас Назаренко не в обойме, его судьба решается

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подтвердил информацию о том, что хавбек днепрян Александр Назаренко отстранен от первой команды.

"Вышло так, что мы в печати прочитали, что он подписал предварительный контракт с "Полесьем". Насколько я знаю, Назаренко сейчас находится в Днепре и там решается его судьба.

Я руководству еще зимой говорил, что с ним нужно продлевать контракт. Мы с Александром тоже общались. Я говорил, что рассчитываю на него, а он обещал остаться. Однако вышла такая ситуация. Сейчас он не в обойме", - сказал Кучер.

Напомним, что контракт Назаренко с "Днепром-1" рассчитан до конца календарного 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что хавбек уже подписал предварительный контракт с "Александрией".

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В статье: Александр Кучер ФК Александрия СК Днепр-1 Александр Назаренко
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