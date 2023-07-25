Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Акценты. УПЛ 2022-2023. Кому улыбалась Удача?
Фарт в футболе никто не отменял
фото - Олександр Приходько
Как говаривал старина Карлссон, продолжаем разговор. О зрительских итогах минувшего чемпионата Украины. Сегодня мы с вами вторгаемся в область удивительного и зачастую необъяснимого – речь пойдет о везении и о том, какую роль оно сыграло в прошлом сезоне.
Что есть везение? Те яркие эпизоды игры, когда в нее вступают "потусторонние" силы.
Удары в каркас ворот – пограничные моменты, когда для гола не хватает самой малости. Автоголы, а также голы, забитые после нелепейших ошибок соперников. Глупые удаления в составе соперников, что называется, на ровном месте. Пенальти из серии "несчастный случай".
А в нашем случае еще и ВАР-поправки, отменяющие первоначальное решение арбитра – согласитесь, когда такое счастье возможно лишь в одном матче тура, это из той же оперы. Кажется, ничего не забыл.
Все это в наших авторских обзорах тура учитывалось только в том случае, если данный эпизод повлиял (или мог повлиять) на результат матча. Что же мы имеем с госпожи Фортуны в итоге?
Из вошедших в обзоры 229 игр фарт категорически вмешивался в ход событий на поле ровно 50 раз. Что составляет около 22% от общего числа поединков, или в каждом пятом матче, в среднем.
Чаще всего везение определяло исход борьбы в играх "Металлиста 1925", "Черноморца" и "Миная" - по 10 раз. То есть, на секундочку, в каждой третьей встрече с участием этих команд. 8 раз – в матчах "Руха", и по 7 раз – "Ингульца" и "Металлиста".
Реже всего мы говорили о решающей роли удачи в играх с участием "Днепра-1" и "Динамо" - всего по 3 раза. И по 4 раза – в поединках "Шахтера" и "Львова". Любопытная компания, не правда ли? Но выводов о справедливости их результатов здесь делать не будем. На то у нас была специальная тема, а тут – именно что капризы судьбы.
Помогала Фортуна чаще всего "Металлисту 1925" - 8 раз, "Руху" - 6 раз, а также "Заре", "Александрии", "Колосу" и "Минаю" - по 5 раз.
Ни разу не брали очков с ее конкретной помощью только "Днепр-1" и "Металлист", лишь однажды она улыбалась "Шахтеру" и "Вересу".
Ну а главными жертвами невезения в сезоне удача избрала "Черноморец" и тот же "Металлист" - по 7 матчей. Что интересно, 5 таких случаев в пассиве у того же "Миная", как вы уже знаете, отличившегося и со знаком "плюс".
Реже всего каверзы Фортуны досаждали "Заре", "Динамо", "Александрии" и "Колосу" - лишь по одному разу.
Традиционно предлагаю вашему вниманию общую таблицу. На сей раз команды расположены в ней согласно разнице набранных и потерянных ими очков в сезоне – в результате прямого вмешательства фарта в игру.
- Металлист 1925 +8
- Рух +8
- 3-4. Заря +6
- 3-4. Колос +6
- Александрия +5
- Динамо +3
- Львов +1
- Кривбасс +1
- Минай 0
- 10. Ингулец 0
- 11. Ворскла -3
- 12. Верес -3
- 13. Шахтер -4
- 14. Днепр-1 -4
- 15. Черноморец -7
- 16. Металлист -10
Не правда ли, бросается в глаза вопиюще противоположная судьба двух "Металлистов"? Может сложиться ощущение, что кто в Харькове главный – зарешала таки Фортуна.
Ну и самое любопытное. Насколько изменилась бы итоговая турнирная таблица чемпионата, если убрать оттуда очки, заработанные с помощью везения, и соответственно добавить те, что были потеряны с учётом явного невезения?
На своих местах осталась бы ровно половина команд лиги. Пятерка лучших финишировала бы точно в том же порядке, седьмое место осталось бы за "Кривбассом", "Минай" так же замкнул бы десятку, а "Львов" - всю таблицу.
"Черноморец" поднялся бы на три позиции, войдя в шестерку. "Верес" взлетел бы аж на четыре ступеньки, в середину таблицы. "Александрия" оказалась бы двумя строчками ниже. А вот "Колос", опустившийся сразу на пять мест ниже, точно играл бы в переходных плей-офф.
"Металлист" с "Ингульцом" ушли бы из зоны риска, а их места заняли бы "Рух" и "Металлист 1925". Уж не знаю, кто из последних с равным количеством очков оказался бы выше по дополнительным показателям и попал бы в переходные плей-офф, а кто сразу вылетел бы.
Где-то я что-то похожее уже наблюдал… Точно, в позапрошлый раз, когда мы говорили о логике. Интересное совпадение: и там тоже, если бы все матчи завершились закономерным исходом, то поменялись бы местами именно две пары команд внизу. Почти в таком же составе, только вместо "Металлиста" был назван "Верес".
Спору нет: вышестоящий официально дуэт произвел более солидное впечатление, чем неудачники УПЛ. В том числе, и чисто визуально. Но вот есть и такие наблюдения, сделанные на основании конкретных цифр и показателей. И лично для меня это весьма занимательно. Хоть и не более.
Итак, нам осталось побеседовать о главных футбольных личностях прошедшего чемпионата. Окончание следует…
Популярное сейчас
- СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца
- Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО
- На взорванном военном складе в Крыму хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян, - росСМИ
- Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь