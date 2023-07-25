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Костюченко: Матчи сезона 2023/2024, к сожалению, должны проходить без болельщиков
УАФ получила официальное письмо от Министерства спорта
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко выступая на семинаре перед стартом нового сезона заявил, что матчи
"Хочу поблагодарить всех, кто присоединился, а особенно руководство нашего государства и Вооруженные силы Украины, что футбольный сезон 2022/2023 успешно прошел в непростых условиях военного положения в Украине.
Почти ежедневно Россия запускает большое количество ракет, снарядов и дронов по нашей стране и не позволяет даже ограниченно проводить матчи со зрителями на трибунах.
УАФ получила официальное письмо от Министерства спорта о том, что матчи в сезоне 2023/2024, к сожалению, должны проходить без болельщиков", - сказал Костюченко.
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