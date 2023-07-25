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Костюченко: Матчи сезона 2023/2024, к сожалению, должны проходить без болельщиков

Премьер-лига
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УАФ получила официальное письмо от Министерства спорта

Костюченко: Матчи сезона 2023/2024, к сожалению, должны проходить без болельщиков

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко выступая на семинаре перед стартом нового сезона заявил, что матчи УПЛ в следующем сезоне будут проходить без болельщиков.

"Хочу поблагодарить всех, кто присоединился, а особенно руководство нашего государства и Вооруженные силы Украины, что футбольный сезон 2022/2023 успешно прошел в непростых условиях военного положения в Украине.

Почти ежедневно Россия запускает большое количество ракет, снарядов и дронов по нашей стране и не позволяет даже ограниченно проводить матчи со зрителями на трибунах.

УАФ получила официальное письмо от Министерства спорта о том, что матчи в сезоне 2023/2024, к сожалению, должны проходить без болельщиков", - сказал Костюченко.

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В статье: Вадим Костюченко УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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