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Клубы УПЛ сами будут платить за использование на матчах системы VAR
Исполком УАФ утвердил новое Положение
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Исполком УАФ на своем заседании утвердил Положение о порядке применении системы VAR в сезоне-2023/2024.
Для проведения матча с применением системы фургона VAR клубы, которые желают, чтобы на определенном матче соревнований УПЛ/ПФЛ с участием его команды была применена VAR, должны направить в УПЛ/ПФЛ соответствующую заявку не позднее, чем за 9 дней до дня проведения такого матча.
Если от клубов УПЛ не было получено достаточно количества заявок, то комиссия самостоятельно принимает решение о назначении систем фургонов VAR на матчи УПЛ, по которым не были получены заявки от клубов. В таких обстоятельствах клубы обязаны осуществить все необходимые платежи за применение системы VAR и за арбитраж видеотехнических лиц матча.
Если было получено такое количество заявок, что превышает количество систем фургонов VAR и их возможности покрыть матчи в конкретном туре УПЛ, то данная комиссия самостоятельно принимает решение о назначении VAR на такие матчи УПЛ. В таких обстоятельствах клубы тоже обязаны осуществить все необходимые платежи за применение VAR и за арбитраж видеотехнических лиц матча.
Если количество заявок от клубов УПЛ и ПФЛ превышает возможность применения систем фургонов VAR, то комиссия отдает приоритет матчам УПЛ. Эта комиссия имеет право за счет УАФ самостоятельно принять решение и назначить VAR на отдельные матчи Кубка Украины/ПФЛ, которые сочтет нужным.
Напомним, ранее УАФ сама оплачивала VAR на матчи, которые выбирала УПЛ. Клубы платили только в том случае, если заказывали систему дополнительно на свои матчи.
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