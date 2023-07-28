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Сегодня стартует 16-й сезон УПЛ. Что о нем нужно знать
Кратко о главном
Фото: ФК Динамо Київ
Высший футбольный дивизион Украины, ныне более известный как Премьер-лига, сегодня начнет свой 33-й сезон. Под брендом УПЛ это будет 16-й розыгрыш соревнования. UA-Футбол собрал для вас ответы на ключевые вопросы, которые вас могут интересовать в преддверии стартового свистка.
Сколько команд принимают участие и какой формат соревнований?
Второй раз подряд сезон УПЛ разыгрывается по классической схеме: 16 команд играют в два круга, встречаясь с каждым соперником по разу дома и выезде. Никакого разделения на подгруппы в течение соревновательного сезона нет. По завершении регулярного чемпионата также пройдет плей-офф за место в элитном дивизионе между двумя командами УПЛ и Первой лиги.
Старт турнира намечен на 28 июля. Крайние матчи первой части соревнований – 17-й тур – запланированы на 9 декабря. Сезон возобновится 24 февраля (символично), а последний тур запланирован на 25 мая. Стыковые поединки между представителями УПЛ и ПФЛ в формате "дома - на выезде" пройдут 1 и 7 июня.
Как изменился состав участников УПЛ по сравнению с предыдущим сезоном?
Лигу оставили две худшие команды предыдущего чемпионата: "Львов" и "Металлист". Также стыковые матчи за место в УПЛ проиграл "Ингулец". Им на смену пришли три клуба из ПФЛ: "Полесье" (чемпион Первой лиги), "Оболонь" (вице-чемпион), "ЛНЗ" (победитель стыковых матчей над "Ингульцом").
Какие места разыгрываются в еврокубках-2024/25?
Украина, как и всегда, будет делегировать пять команд в европейские клубные турниры. Четыре из них точно выйдут в турнир через УПЛ. Чемпион Украины 2023/2024 получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, вице-чемпион Украины будет стартовать в ЛЧ со второго квалификационного раунда. Третья и четвертая команды получают путевки в Лигу конференций УЕФА (соответственно третий и второй квалификационный раунд). Победитель Кубка Украины сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. Если победителем Кубка станет чемпион или вице-чемпион страны, в ЛЕ попадает третья команда чемпионата - в таком случа из УПЛ в еврокубки можно будет попасть с четвертого и пятого мест в итоговой таблице.
Где будут показывать матчи УПЛ?
Премьер-лига объявила, что начинает сотрудничество с ОТТ-сервисами и фактически заинтересована в том, чтобы футбол показывали на всех существующих платформах. На утро дня старта сезона известно, что откликнулись на предложение те, где футбол и показывали: Setanta Sports, MEGOGO и Киевстар ТВ. Кроме того, велись переговоры с Волей, SWEET.TV и Водафон ТВ: об их результатах пока ничего не известно. Следует отметить, что речь идет именно о трансляциях в интернете – на ТВ матчи официального пула УПЛ показываться не будут. В общей сложности пул УПЛ собрал двенадцать клубов.
Традиционно в лиге есть клубы-сепаратисты, которые против единого телепула и решают собственные коммерческие интересы: "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" отдают свои игры в "храм" Игоря Цыганика: Footballhub. На ТВ домашние матчи этих команд будут показывать "2+2" и "УНИАН". Кстати, напомним, что совладельцами этих каналов также являются как минимум два из трех владельцев /совладельцев и клубов, которые там транслируются.
Еще один клуб – "Рух" – собирается транслировать свои домашние матчи на собственной платформе, которую назвал "УПЛ ТВ". Где она будет работать, в каком формате и что там будет кроме домашних матчей "Руха", пока неясно.
Традиционно следить за всеми играми вы можете на сайте UA-Футбол в разделе
Можно ли болельщикам посещать футбольные матчи?
Официально, к сожалению, все еще нет. Неофициально в прошлом сезоне, например, "Верес" и "Полесье" допускали зрителей, но получали за это штрафы, которые перечисляли на специальный счет ВСУ. Не исключено, что в текущем сезоне эта тенденция продолжится, хотя ходят слухи, что в Минспорта и Офисе президента хотят усилить ответственность клубов за допуск болельщиков на трибуны. Что касается возможного появления зрителей на матчах в перспективе, то вопрос не двигается с мертвой точки с прошлого года: разговоры между официальными лицами продолжаются, но без прогресса.
Где будут играть команды?
У каждого клуба есть основной стадион и резервный. Но многое может изменяться из-за ситуации на фронте. К примеру, "Шахтер" в прошлом сезоне использовал аж пять арен в качестве домашних: во Львове, Киеве, Ужгороде, Минае и Ровно. По четыре раза меняли дислокацию "Металлист 1925" (два стадиона Киева, Ковалевка, Львов), "Ворскла" (Ужгород, Минай, Полтава, Александрия).
|Клуб
|Домашній стадіон
|"Верес"
"Ворскла"
"Динамо"
"Дніпро-1"
"Зоря"
"Колос"
"Кривбас"
"ЛНЗ"
"Металіст 1925"
"Минай"
"Оболонь"
"Олександрія"
"Полісся"
"Рух"
"Чорноморець"
"Шахтар"
|"Авангард", Рівне
"Ворскла" ім. Бутовського, Полтава
"Динамо" ім. Лобановського, Київ
"Авангард", Ужгород
попередньо "Лівий Берег", Київ
"Колос", Ковалівка
"Гірник", Кривий Ріг
"Черкаси-Арена", Черкаси
"Лівий Берег", Київ
"Минай-Арена", Минай
"Оболонь-Арена", Київ
"Ніка", Олександрія
Центральний, Житомир
"Україна", Львів
"Чорноморець", Одеса
"Арена-Львів", Львів
Чей состав самый дорогой?
Каждые мнения по поводу фаворитов сезона будут субъективными. Поэтому мы решили воспользоваться порталом Трансфермаркт, его стоимостями игроков УПЛ и в конце следующего сезона сравнить с итоговой таблицей.
Итак, "Шахтер" единственный клуб УПЛ, стоимость состава которого более 100 млн евро. Далее следуют "Динамо", "Днепр-1" и "Заря", а пятерку замыкает "Ворскла". Вы будете удивлены, но шестой самый дорогой состав УПЛ у дебютанта лиги, "Полесья". Самые скромные по подбору игроков клубы на старте текущего чемпионата - "Минай", "ЛНЗ" и "Оболонь".
|Клуби
|Вартість складу,
млн євро
|Зміна вартості
за останній рік, %
|"Шахтар"
"Динамо"
"Дніпро-1"
"Зоря"
"Ворскла"
"Полісся"
"Олександрія"
"Колос"
"Рух"
"Кривбас"
"Металіст 1925"
"Чорноморець"
"Верес"
"Минай"
"ЛНЗ"
"Оболонь"
|145
66,2
41,9
17,6
9,05
9,03
8,65
8,50
8,45
8,05
7,50
6,30
6,30
6,15
6,10
4,80
|-6%
-46%
+156%
+14%
-26%
+97%
-4%
+4%
+30%
+76%
+32%
+37%
+24%
+26%
+2950%
+131%
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