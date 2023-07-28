Сегодня стартует 16-й сезон УПЛ. Что о нем нужно знать

Высший футбольный дивизион Украины, ныне более известный как Премьер-лига, сегодня начнет свой 33-й сезон. Под брендом УПЛ это будет 16-й розыгрыш соревнования. UA-Футбол собрал для вас ответы на ключевые вопросы, которые вас могут интересовать в преддверии стартового свистка.

Сколько команд принимают участие и какой формат соревнований?

Второй раз подряд сезон УПЛ разыгрывается по классической схеме: 16 команд играют в два круга, встречаясь с каждым соперником по разу дома и выезде. Никакого разделения на подгруппы в течение соревновательного сезона нет. По завершении регулярного чемпионата также пройдет плей-офф за место в элитном дивизионе между двумя командами УПЛ и Первой лиги.

Старт турнира намечен на 28 июля. Крайние матчи первой части соревнований – 17-й тур – запланированы на 9 декабря. Сезон возобновится 24 февраля (символично), а последний тур запланирован на 25 мая. Стыковые поединки между представителями УПЛ и ПФЛ в формате "дома - на выезде" пройдут 1 и 7 июня.

Как изменился состав участников УПЛ по сравнению с предыдущим сезоном?

Лигу оставили две худшие команды предыдущего чемпионата: "Львов" и "Металлист". Также стыковые матчи за место в УПЛ проиграл "Ингулец". Им на смену пришли три клуба из ПФЛ: "Полесье" (чемпион Первой лиги), "Оболонь" (вице-чемпион), "ЛНЗ" (победитель стыковых матчей над "Ингульцом").

Какие места разыгрываются в еврокубках-2024/25?

Украина, как и всегда, будет делегировать пять команд в европейские клубные турниры. Четыре из них точно выйдут в турнир через УПЛ. Чемпион Украины 2023/2024 получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, вице-чемпион Украины будет стартовать в ЛЧ со второго квалификационного раунда. Третья и четвертая команды получают путевки в Лигу конференций УЕФА (соответственно третий и второй квалификационный раунд). Победитель Кубка Украины сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. Если победителем Кубка станет чемпион или вице-чемпион страны, в ЛЕ попадает третья команда чемпионата - в таком случа из УПЛ в еврокубки можно будет попасть с четвертого и пятого мест в итоговой таблице.

Где будут показывать матчи УПЛ?

Премьер-лига объявила, что начинает сотрудничество с ОТТ-сервисами и фактически заинтересована в том, чтобы футбол показывали на всех существующих платформах. На утро дня старта сезона известно, что откликнулись на предложение те, где футбол и показывали: Setanta Sports, MEGOGO и Киевстар ТВ. Кроме того, велись переговоры с Волей, SWEET.TV и Водафон ТВ: об их результатах пока ничего не известно. Следует отметить, что речь идет именно о трансляциях в интернете – на ТВ матчи официального пула УПЛ показываться не будут. В общей сложности пул УПЛ собрал двенадцать клубов.

Традиционно в лиге есть клубы-сепаратисты, которые против единого телепула и решают собственные коммерческие интересы: "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" отдают свои игры в "храм" Игоря Цыганика: Footballhub. На ТВ домашние матчи этих команд будут показывать "2+2" и "УНИАН". Кстати, напомним, что совладельцами этих каналов также являются как минимум два из трех владельцев /совладельцев и клубов, которые там транслируются.

Еще один клуб – "Рух" – собирается транслировать свои домашние матчи на собственной платформе, которую назвал "УПЛ ТВ". Где она будет работать, в каком формате и что там будет кроме домашних матчей "Руха", пока неясно.

Традиционно следить за всеми играми вы можете на сайте UA-Футбол в разделе УПЛ : у нас будут текстовые трансляции, видео обзоры игр, а также аналитика.

Можно ли болельщикам посещать футбольные матчи?

Официально, к сожалению, все еще нет. Неофициально в прошлом сезоне, например, "Верес" и "Полесье" допускали зрителей, но получали за это штрафы, которые перечисляли на специальный счет ВСУ. Не исключено, что в текущем сезоне эта тенденция продолжится, хотя ходят слухи, что в Минспорта и Офисе президента хотят усилить ответственность клубов за допуск болельщиков на трибуны. Что касается возможного появления зрителей на матчах в перспективе, то вопрос не двигается с мертвой точки с прошлого года: разговоры между официальными лицами продолжаются, но без прогресса.

Где будут играть команды?

У каждого клуба есть основной стадион и резервный. Но многое может изменяться из-за ситуации на фронте. К примеру, "Шахтер" в прошлом сезоне использовал аж пять арен в качестве домашних: во Львове, Киеве, Ужгороде, Минае и Ровно. По четыре раза меняли дислокацию "Металлист 1925" (два стадиона Киева, Ковалевка, Львов), "Ворскла" (Ужгород, Минай, Полтава, Александрия).

Клуб Домашній стадіон "Верес"

"Ворскла"

"Динамо"

"Дніпро-1"

"Зоря"

"Колос"

"Кривбас"

"ЛНЗ"

"Металіст 1925"

"Минай"

"Оболонь"

"Олександрія"

"Полісся"

"Рух"

"Чорноморець"

"Шахтар" "Авангард", Рівне

"Ворскла" ім. Бутовського, Полтава

"Динамо" ім. Лобановського, Київ

"Авангард", Ужгород

попередньо "Лівий Берег", Київ

"Колос", Ковалівка

"Гірник", Кривий Ріг

"Черкаси-Арена", Черкаси

"Лівий Берег", Київ

"Минай-Арена", Минай

"Оболонь-Арена", Київ

"Ніка", Олександрія

Центральний, Житомир

"Україна", Львів

"Чорноморець", Одеса

"Арена-Львів", Львів

Чей состав самый дорогой?

Каждые мнения по поводу фаворитов сезона будут субъективными. Поэтому мы решили воспользоваться порталом Трансфермаркт, его стоимостями игроков УПЛ и в конце следующего сезона сравнить с итоговой таблицей.

Итак, "Шахтер" единственный клуб УПЛ, стоимость состава которого более 100 млн евро. Далее следуют "Динамо", "Днепр-1" и "Заря", а пятерку замыкает "Ворскла". Вы будете удивлены, но шестой самый дорогой состав УПЛ у дебютанта лиги, "Полесья". Самые скромные по подбору игроков клубы на старте текущего чемпионата - "Минай", "ЛНЗ" и "Оболонь".