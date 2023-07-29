Днепр-1 расторг контракт с Назаренко. Футболист молодежки вскоре присоединится к Полесью

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко рассказал о ходе своей карьеры. В интервью УФ он заявил, что гендиректор "Днепра-1" Андрей Русол позвонил ему и сообщил, что клуб отпускает игрока.

“ – Александр, вы уже не игрок "Днепра-1"? – Уже нет. Мне позвонили по телефону вчера вечером (27.07, – прим.) и сказали, что меня отпускают, вот и все. Я уехал, забрал документы. – Кто был инициатором? – Мы по взаимному согласию расторгли контракт с Днепром-1. Были переговоры между "Полесьем" и "Днепром-1". "Полесье" хотело забрать меня как можно раньше. Вчера позвонил Андрей Русол и сказал: "Мы тебя отпускаем", - сказал Назаренко.

Полузащитник добавил, что присоединится к новой команде в воскресенье, 30 июля. В дальнейшем он будет выступать в составе "Полесья".

Напомним, что недавно стало известно о подписании Назаренко предварительного контракта с житомирянами, который должен был вступить в силу 1 января. Полузащитник имел такую юридическую возможность, потому что его контракт с "Днепром-1" подходил к концу 31 декабря этого года.