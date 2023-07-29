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Днепр-1 расторг контракт с Назаренко. Футболист молодежки вскоре присоединится к Полесью

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все-таки договорились прекратить сотрудничество

Днепр-1 расторг контракт с Назаренко. Футболист молодежки вскоре присоединится к Полесью

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко рассказал о ходе своей карьеры. В интервью УФ он заявил, что гендиректор "Днепра-1" Андрей Русол позвонил ему и сообщил, что клуб отпускает игрока.

– Александр, вы уже не игрок "Днепра-1"?

– Уже нет. Мне позвонили по телефону вчера вечером (27.07, – прим.) и сказали, что меня отпускают, вот и все. Я уехал, забрал документы.

– Кто был инициатором?

– Мы по взаимному согласию расторгли контракт с Днепром-1. Были переговоры между "Полесьем" и "Днепром-1". "Полесье" хотело забрать меня как можно раньше. Вчера позвонил Андрей Русол и сказал: "Мы тебя отпускаем", - сказал Назаренко.

Полузащитник добавил, что присоединится к новой команде в воскресенье, 30 июля. В дальнейшем он будет выступать в составе "Полесья".

Напомним, что недавно стало известно о подписании Назаренко предварительного контракта с житомирянами, который должен был вступить в силу 1 января. Полузащитник имел такую юридическую возможность, потому что его контракт с "Днепром-1" подходил к концу 31 декабря этого года.

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
УФ

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.07.2023 в 13:28
Щось мутне.. Але норм
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0
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SeventyFour (Phoenix)
29.07.2023 в 13:13
Нормальный подход. Без проблем отпустили вначале бразильцев и Гуаля, теперь Назаренко. И не ноют как кроты, что с их тюрьмы люди убегают
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