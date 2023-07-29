Вирт: Где Коноплянка, а где Верес? Он не готов приехать в Украину и играть

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал слухи о возможном переходе экс-полузащитника сборной Украины в ровенский клуб.

“ – Юрий Николаевич, расскажите, так Евгений Коноплянка мог оказаться в “Вересе”?

– Не знаю, это к Виктору Вацку вопрос. Не знаю даже, что сказать.

– А когда вы тренировали "Верес", вам его предлагали?

– Да нет, где Коноплянка, а где “Верес”? У него были, я знаю, предложения из Украины. Но он не готов приехать в Украину и играть.

– Как вы думаете, Коноплянка мог реально рассматривать сейчас варианты в УПЛ, “Верес” мог сделать такое предложение?

– Сложный вопрос, лучше у Коноплянки спросить. Это догадки, а что было на самом деле… Понимаете, здесь футболисты играют за одну сумму, а приходит тот, кто будет зарабатывать в десять раз больше. Это немного… Лучше держать уровень тот, что есть. Чтобы в зарплате не было столь больших перепадов.

– Вы таких игроков и не рассматривали?

– Но мы рассматривали на 25 тысяч гривен. Шучу. Это разные вещи. Мы не о тех футболистах говорим, потому что это нереально было – пригласить. Будь я в команде, я бы сказал, что и как.

– А "Верес" при вас рассматривал игроков такого плана, звезд на спаде?

– С нашим бюджетом… мы разве могли рассматривать топовых футболистов? Я разговаривал с футболистами, которых мы могли пригласить, а не с виртуальными”, - сказал Вирт.