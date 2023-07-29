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Чемпион стартует с победы. Металлист 1925 – Шахтер 1:2

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Горняки" выигрывают, выполняя параллельно несколько кадровых заданий

Чемпион стартует с победы. Металлист 1925 – Шахтер 1:2

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Год назад обе команды открывали для себя первый военный чемпионат также очным матчем. Тогда игра стала дебютной для футбола во времена, когда воздушные тревоги стали обыденным явлением жизни украинцев. Вероятно, это также сказалось на действиях игроков: никто не понимал, чего ожидать от русни даже по ходу чемпионата, не говоря уже о какой-то отдельной игре.

За год изменилось более чем много. Обе команды с тех пор сменили главных тренеров. Смена рулевого у "М1925" произошла еще по ходу предыдущего сезона, когда вместо Валерия Кривенцова руководить первой командой стали Эдмар и Голодюк - к слову, они в дуэте до сих пор в статусе исполняющих обязанности главного тренера, а не полноценные наставники. Произошли изменения на тренерской скамье и в "Шахтере": этим летом Игорь Йовичевич виртуально передал полномочия Патрику ван Леувену. А еще оппоненты сменили локацию своего поединка: на уровне УПЛ дебютировал стадион "Левый Берег" под Киевом – раньше здесь играли только матчи уровня ПФЛ.

Трубин, Ракицкий, Назарина, Корниенко – это только дисквалифицированные в составе "Шахтера" на текущую игру. Судаков выбыл из-за травмы примерно на месяц. По этой же причине харьковчане не досчитались Габелка. По недоброй традиции в украинском футболе арендуемые не могут просто выйти и сыграть против своих команд, поэтому защитник М1925 Капинус пропускал стартовую встречу сезона.

"Шахтер" сразу взял мяч под свой контроль. Темп, правда, "горняки" не форсировали, поэтому Мозиль, хоть и не скучал, но напряженной работы не было. Впервые серьезно вступить в игру голкиперу харьковчан пришлось поближе к середине тайма, когда Зубков дважды проверял бдительность вратаря, но Мозиль справился.

Десяток угловых вместе с другими атаками все же перешли из количества в качество. Что интересно, забили "горняки" как раз после подачи от флажка: оборона М1925 забыла в собственном вратарском за Матвиенко, капитан дончан словно на тренировке спокойно головой отправил мяч в рамку.

Гол ничего не изменил: контроль мяча "Шахтера" был тотальным. Команда Патрика Ван Леувена просто оставалась в ожидании своего шанса. До перерыва их больше не было, однако он неожиданно возник у харьковчан: Юсов, набегая, с линии штрафной пробил выше – такие шансы нельзя упускать.

Фаворит побеждал, но преимущество было минимальным, поэтому интрига в игре все же существовала. Впрочем, почти все разрушилось на первых минутах второй половины: в сумбуре в штрафной харьковчан лучше сориентировались "горняки", Криськив красиво пяткой сбросил под удар Траоре, а тот из центра штрафной пробил мимо Мозиля.

Финал? Как бы ни так. Свой второй шанс в игре "Металлист 1925" реализовал: с левого края пошла подача на дальнюю стойку, Ризнык удар Русина с угла вратарского отразил, но точно на Юсова: форвард, которого в прошлом сезоне хейтили за реализацию в "Черноморце", забивает в первом же матче за новый клуб. Но главный вопрос – был ли офсайд в голевой атаке. После ВАР Виталий Романов решил, что "вне игры" не было. Но линию, чтобы в этом убедились в этом и мы, режиссеры трансляции нам не провели.

Чемпион стартует с победы. Металлист 1925 – Шахтер 1:2 - изображение 1

Счет снова стал минимальным, но ситуация на поле от этого не изменилась: "Шахтер" выглядел спокойно и контролировал развитие событий, для харьковчан приоритетом была оборона и необходимость в первую очередь защищить свои ворота от третьего пропущенного. Дуэль Мозиля и Зубкова перешла и во вторую половину, где голкипер хозяев стабильно выигрывал противостояние у вингера гостей.

Ближе к завершению создалось впечатление, что "Шахтер" стал терять бдительность: у М1925 стало больше пространства на половине "горняков", которым они, правда, не знали, как пользоваться.

Игру простой для фаворита не назовешь, но главные для себя задачи он сегодня выполнил: стартовал с победы, дал дебютировать Ризныку, Кастилло, Педриньо и Невертону, а также справился с довольно зубастым соперником без многих важных игроков. Ложкой дегтя стала травма Валерия Бондаря, который самостоятельно покинуть поле не смог - похоже на повреждение ключицы. Что касается "Металлиста 1925", то уже должны отметить прогресс: впервые в истории (четыре матча) харьковчане забили в ворота "Шахтера". Но и кроме этого харьковчане, как аутсайдер предыдущего чемпионата, выглядели вполне прилично на фоне чемпиона.

Киев. Стадион: "Левый Берег"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Металлист 1925 - Шахтер 1:2
Голы: Дмитрий Юсов 56 - Николай Матвиенко 30, Лассина Траоре 47
Металлист 1925: Олег Мозиль, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе, Ростислав Русин, Дмитрий Юсов, Игорь Курило, Константин Бичек (Ари Моура 62), Дмитрий Кравченко (Андрей Ткачук 24), Максим Жичиков, Никита Безуглый, Алексей Сидоров (Абдулла Абдуллаев 59)
Шахтер: Дмитрий Ризнык, Лассина Траоре (Кевин Келси 72), Валерий Бондарь, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Гиорги Гочолейшвили, Даниил Сикан (Даниэль Кастилло 89), Дмитрий Топалов (Педриньо Азеведо 79), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Алексей Кащук (Невертон 72)
Предупреждения: Андрей Ткачук 71, Никита Безуглый 90, Ростислав Русин 90+3 - Артём Бондаренко 27, Лассина Траоре 63

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (17)
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sidor3 (Киев)
29.07.2023 в 19:07
Противно смотреть начало чемпионата с договорных игр. Не один тренер не сделал бы столько замен в конце игры. Выпустив столько детей из Бразилии имея таких центральных защитников. Металлист последние минуты даже боялся перейти центр поля. А то случайно защитники Шахтера сами себе забьют.
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-3
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scorpius (Ck)
29.07.2023 в 19:12
О великий диванный эксперт, конечно же тебе виднее кого выпускать в "договорной" игре. Ну а если противно, то и не смотри, ты ж там болеешь за кого-то наверное - вот их игру и смотри, а не "договорняки" всякие
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:14
так завтра ж менты - минтай))
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
29.07.2023 в 19:14
Ну ты и сидор я тебе скажу.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:15
метла изо всех сил лезла сравнивать счёт, но её перекусывали преимущественно в центре поля
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:17
шо там про футбол 90-х - когда опус ждать?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:03
зубков, конечно, атас)) столько ударов (нужных и ненужных), неплохие скрытые пасы, настырность, НО не везло... бондаренко - аморфное шарнирное туловище, сикан - сикан, невертон больше запомнился длинными переводами с фланга на фланг, а не скоростью и дриблингом...
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+1
-1
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scorpius (Ck)
29.07.2023 в 19:08
Про Бондаренко - , а цифры - то такое. сейчас главное аккуратно и безболезненно вкатиться в сезон.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:11
кастилло, вроде, ничё будет, если ещё массы чуть наберёт
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
29.07.2023 в 19:14
Ну да, а то прям афро-бондаренко))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:16
бондафренко)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:00
с победой! НО: судья не дал пеналь на траоре в конце 2 тайма, засчитал спорный (скорее всего) гол метлы с цифрами
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+2
-2
Грязный Гаррик (C)
29.07.2023 в 18:59
Молодцы Металл,я думал будет разгром.Хорошо что забили.У Эдмара всё получиться.Ждем поражение ШАхты в следующем матче.
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+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
29.07.2023 в 19:00
Ну жди
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+2
-1
fanatSD (донецк)
29.07.2023 в 19:03
жди идиот
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2023 в 19:05
что ж ты такое липкое и вонючее?
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+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
29.07.2023 в 18:59
С победой!
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+4
-1

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