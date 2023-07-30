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Попов заработал первую прямую красную карточку в составе Динамо
Феерия от защитников киевской команды в матче против "Миная"
fcdynamo.com
В первом туре УПЛ киевское "Динамо" принимает "Минай".
Уже в первом тайме команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве. Центрбек хозяев поля Денис Попов прямой ногой влетел в плечо соперника. Арбитр встречи удалил украинского защитника с поля за этот фол.
Примечательно, что это первая прямая красная карточка для Дениса в составе первой команды "Динамо". В прошлом сезоне чемпионата Украины Попов покидал поле после получения двух желтых – это случилось в матче против "Колоса".
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