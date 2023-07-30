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Попов заработал первую прямую красную карточку в составе Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Феерия от защитников киевской команды в матче против "Миная"

Попов заработал первую прямую красную карточку в составе Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

В первом туре УПЛ киевское "Динамо" принимает "Минай".

Уже в первом тайме команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве. Центрбек хозяев поля Денис Попов прямой ногой влетел в плечо соперника. Арбитр встречи удалил украинского защитника с поля за этот фол.

Примечательно, что это первая прямая красная карточка для Дениса в составе первой команды "Динамо". В прошлом сезоне чемпионата Украины Попов покидал поле после получения двух желтых – это случилось в матче против "Колоса".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Денис Попов
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Комментарии (2)
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Іван С (Луцьк)
30.07.2023 в 18:32
Сила є, а розуму ..?
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Djon (Україна)
30.07.2023 в 18:05
З ним потрібно щось робити, це вже не перша червона. Дуже жорсткий гравець. Своїм вилученням підставляє команду.
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