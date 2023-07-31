Атака Динамо, замены Пономарева, уверенность Полесья. Символическая сборная 1-го тура УПЛ

Итак, новый сезон УПЛ 2023/24 официально считается открытым. Сыграны семь матчей из восьми (разборки "Ворсклы" и "Днепра-1" перенесены на более поздний срок из-за раннего старта команд в еврокубках) и знаете, в этих матчах было что посмотреть.

"Оболонь" вымучила нулевую ничью у "Колоса", амбициозный новичок "Полесье" даже без Усика грохнул "Верес", "Рух" достаточно неожиданно вырвал волевую победу у "Зари", "Шахтер" прогнозируемо справился с "Металлистом 1925", "Черноморец" показал ЛНЗ, как нужно играть в элите, "Динамо" в развеселом матче разгромило "Минай", а "Александрия" выдавила минимальную победу над "Кривбассом".

Но, так как речь идет о сборной тура, перейдем к персоналиям.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Голкипер: Назарий Федоровский (Оболонь)

Стартовать в элите всегда тяжело. Первый матч – лишние нервы, лишние эмоции. Не сказать, что "Колос" доставлял очень много хлопот киперу "Оболони", но свои пару сейвов Федоровский сделал. Да и в целом, выглядел уверенно, добавлял местами нервной команде уверенности. Первое очко в сезоне для "пивоваров" во многом его заслуга.

Левый защитник: Андрей Цуриков (Колос)

Пожалуй, единственный игрок, который запомнился активностью в составе двух команд. Латераль бороздил бровку, старался успевать и в обороне и атаку поддержать. Однозначно выделялся на фланге, проделал уйму работы и выдал для 30-летнего игрока очень даже неплохой поединок.

Центральный защитник: Владислав Бабогло (Александрия)

"Александрия" забила "Кривбассу" уже на 4-й минуте, после чего начала играть по счету. А по счету – это дополнительная нагрузка и ответственность на оборону, пусть даже и против игравшего большую часть матча в меньшинстве соперника, но который все-таки пытался отыграться . Владислав выделялся в обороне "горожан" - спокойно, уверенно, так как и нужно центральному оборонцу под условным постоянным давлением.

Центральный защитник: Евгений Ткачук (Металлист 1925)

Харьковчане проиграли "Шахтеру" 1:2, но чемпиону не было так уж легко вскрыть оборону "Металлиста 1925". И если бы не второй гол "горняков" после удачных рикошетов, кто занет, как бы все обернулось.

Ну а Ткачук был настоящим капитаном – где нужно – страховал, где нужно – выигрывал второй этаж. В целом, провел очень качественный поединок.

Правый защитник: Никита Кравченко (Полесье)

Еще один фланговый моторчик в нашей сборной. Носился без устали по бровке. Более того, работал не только по флангу, но и успевал страховать своих центральных оборонцев, особенно после удаления Гитченко.

Левый полузащитник: Василий Рунич (Рух)

Суперсаб от Пономарева – Василий вышел на замену во втором тайме и уже через три минуты сравнял счет в матче с "Зарей". Да ив целом, три Рунич – Климчук – Квасница затерзали в концовку подуставших луганчан.

То есть вышел, и показал как надо, играть, во многом переломив ход неудачно складывавшегося поединка.

Центральный полузащитник: Шапаренко (Динамо)

Николай очень понравился в матче с "Минаем". Вся игра киевлян в центре поля шла через него. Кажется, что когда Шапаренко строит игру - у Буяльского появляется больше пространства, и как следствие - разнообразие действий и Виталий может больше именно "творить", а не выполнять тренерскую установку.

Центральный полузащитник: Вячеслав Танковский (Полесье)

Ну что сказать – профессор! Два голевых паса, с которых и были забиты оба гола "Полесья". Вовремя принимал, вовремя избавлялся от мяча, идеально отдавал в зоны, куда и было нужно. Однозначно лучший игрок "волков" в победном матче с "Вересом".

Правый полузащитник: Орест Кузык (Черноморец)

Однозначно лучший игрок матча против ЛНЗ. Был активен всю игру. Смело нагнетал с фланга, как пробовал сам бить, так и работал на партнеров. Моменты имел, голевую передачу отдал, на сборную тура однозначно наработал.

Форвард: Владислав Ванат (Динамо)

"Динамо" выдало валидольную игру с "Минаем". Несмотря на счет (4:1), оборона киевлян везла, что только могла, и за все єти привозы пришлось отдуваться атаке. После быстрого пропущенного гола именно Владислав вернул гостей в чувство – оформил дубль за три минуты и подтвердил статус фаворита. Не хочется накаркать, но возможно, у киевлян снова появился забивной форвард.

Форвард: Юрий Климчук (Рух)

Форвард "Руха" в матчей с "Зарей" (2:1) был одним из лидеров команды. Как в первом тайме, который льявовяне откровенно провалили, именно Юрий и выделялся, так и во втором, когда после выхода Квасницы и Рунича эта троица стала просто разрывать оборону луганчан. Гол забил, ассист отдал – фактически, победу принес.

Главный тренер: Виталий Пономарев (Рух)

"Рух" добыл волевую победу над "Зарей". Львовяне провалил первый тайм, но после перерыва смогли перевернуть игру. И пожалуй решающий фактор этой победы – замены от тренера, который выпустил новую пару на фланги (Квасница и Рунич), которые втроем с Климчуком на острие и развалили оборону луганчан. Удача или провидение – каждый думает сам, но именно своевременные замены Пономарева сделали результат.