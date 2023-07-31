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Шахтер летом мог подписать хавбека сборной Парагвая. Трансфер сорвался из-за отставки Йовичевича
Каку хотел в Шахтер, Йовичевич хотел Каку
wikipedia
По окончанию прошлого сезона "
Как отмечает журналист Владимир Зверов, 28-летний футболист сам очень хотел перейти в "Шахтер", чтобы засветиться в Лиге чемпионов.
Впрочем, контакты по возможному переходу налаживались еще в то время, когда "горняков" тренировал Игорь Йовичевич, которому также нравился кейс игрока.
Впрочем, так как коуч уже понимал, что в следующем сезоне не будет тренировать "Шахтер", трансфер так и не состоялся.
В итоге, летом Каку перешел в "Аль-Айн" из ОАЭ.
Парагваец является плеймейкером, также он может сыграть вингера на обоих флангах. Забил 4 гола в 12 матчах за сборную Парагвая.
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