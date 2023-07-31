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Шахтер летом мог подписать хавбека сборной Парагвая. Трансфер сорвался из-за отставки Йовичевича

Премьер-лига
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Каку хотел в Шахтер, Йовичевич хотел Каку

Шахтер летом мог подписать хавбека сборной Парагвая. Трансфер сорвался из-за отставки Йовичевича

wikipedia

Новина українською

По окончанию прошлого сезона "Шахтеру" предлагали подписать атакующего полузащитника сборной Парагвая и аравийского "Аль-Таавуна" Алехандро Ромеро Гамарра, или как его называют на родине, Каку.

Как отмечает журналист Владимир Зверов, 28-летний футболист сам очень хотел перейти в "Шахтер", чтобы засветиться в Лиге чемпионов.

Впрочем, контакты по возможному переходу налаживались еще в то время, когда "горняков" тренировал Игорь Йовичевич, которому также нравился кейс игрока.

Впрочем, так как коуч уже понимал, что в следующем сезоне не будет тренировать "Шахтер", трансфер так и не состоялся.

В итоге, летом Каку перешел в "Аль-Айн" из ОАЭ.

Парагваец является плеймейкером, также он может сыграть вингера на обоих флангах. Забил 4 гола в 12 матчах за сборную Парагвая.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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