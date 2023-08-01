Протасов: Матчи чемпионата демонстрируют миру непокорность и победный дух нашего государства

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал старт второго футбольного сезона в условиях военного положения:

- Олег Валерьевич, почему так важно возобновить футбол во время военного положения?

- Футбол во время войны нужен Украине! И речь не только о командах, игроках или болельщиках. На примере прошлого чемпионата, первого в истории, который прошел в условиях полномасштабной войны, мы убедились, что футбол объединяет украинцев. Победы сборной способствуют поднятию патриотического духа, а матчи чемпионата демонстрируют миру непокорность и победный дух нашего государства. Футбол также стал весомым инструментом социальной деятельности, направленной на поддержку ВСУ и семей, пострадавших от российской агрессии.

Восстановить национальный чемпионат во время активной фазы боевых действий, которые продолжаются и сейчас, - чрезвычайно сложная комплексная задача. Ее в прошлом году перед президентом УАФ Андреем Павелко поставил Президент Украины Владимир Зеленский. И она была выполнена!

Подготовка к чемпионату требовала от УАФ оперативности, четкости и главное - сплоченности. И хочу сказать, что сегодня мы сплочены, как никогда раньше, ведь осознаем: наша главная задача - сохранить украинский футбол.

Всем известно, что УАФ атаковали в интересах страны-агрессора за эффективную работу по отстранению представителей российской федерации с международной арены. Есть попытки дестабилизировать деятельность ассоциации и изнутри. Мы столкнулись с невиданными никогда ранее испытаниями! Юридическое давление, заказные медийные атаки... В конце прошлого года мы также столкнулись и с попытками вмешательства в работу исполнительных органов УАФ через давление на наши региональные подразделения. Но, как я уже сказал, мы делали, делаем и будем делать все от нас зависящее, несмотря на все вызовы, чтобы выполнить задачу, которую дал Президент Украины, по восстановлению футбольных соревнований.

- Есть шанс, что в нынешних реалиях болельщикам позволят вернуться на трибуны?

- Как говорят в таких случаях, мы работаем над этим. Позиция Минмолодежспорта известна - нам отказали в допуске болельщиков на трибуны. Но, повторюсь, мы продолжаем работать над этим вопросом. Накануне старта текущего чемпионата у нас прошло расширенное совещание с участием представителей правоохранительных органов. Мы предлагаем увеличить квоту присутствующих на матче. Сейчас речь идет о 280 человек, мы предлагаем ее существенно повысить. Реально видим пути реализации этой инициативы со строгим соблюдением всех нюансов безопасности.

- Как вы оцените уровень организации матчей на старте нового сезона?

- Нам очень помогает опыт прошлого сезона. Сейчас начались соревнования в УПЛ, чемпионате U-19, первой лиге ПФЛ и Кубке Украины. Существенных замечаний у нас нет. Да, воздушная тревога не позволила части поединков завершиться вовремя. Но здесь, к сожалению, мы ничего не можем поделать. Воспринимаем это как реалии сегодняшнего дня.

Несмотря на военное положение, мы постоянно работаем над повышением организационного и спортивного уровня соревнований. В частности в УПЛ планируем уже в этом сезоне задействовать систему ВАР на всех матчах тура. Для этого перед сезоном провели дополнительное обучение специалистов, работающих с системой. В стартовом туре УПЛ система ВАР работала на трех поединках, но уже в ближайших турах количество таких игр будет увеличено.

Я уже упоминал, что мы возобновили розыгрыш Кубка Украины. Также ожидаем старт соревнований во второй лиге ПФЛ, женском чемпионате, чемпионатах любителей и ДЮФЛУ. Несмотря на войну, УАФ ни на день не прекращала свою работу и сейчас продолжает свою деятельность по развитию футбола. Да, во всех соревнованиях мы акцентируем внимание не только на спортивной составляющей, но и на безопасности участников матчей и лиц, задействованных на стадионе. Но это реалии нашего существования. И мы не устаем благодарить Вооруженные силы Украины за их мужество и героизм и возможность играть в футбол на территории нашей страны!