Полесье объявило о подписании Назаренко

" Полесье " официально объявило о подписании контракта с 23-летним полузащитником Александром Назаренко.

Условия и сроки соглашения житомирский клуб не афиширует.

До перехода в "Полесье" Назаренко выступал за "Днепр-1", при этом уходил из днепровской команды с оттенком скандала. Хавбек отказался продлевать контракт с клубом, за что был переведен в молодежный состав. В итоге, клубы между собой все-таки договорились о трансфере игрока.

В прошлом сезоне хавбек сыграл в 23 матчах за "Днепр-1", забив один гол и отдав четыре ассиста. В среднем он проводил на поле 40 минут за поединок. Также с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала молодежного Евро.