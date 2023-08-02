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Полесье объявило о подписании Назаренко
Хавбек официально стал игроком житомирского клуба
polissyafc.com
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Условия и сроки соглашения житомирский клуб не афиширует.
До перехода в "Полесье" Назаренко выступал за "Днепр-1", при этом уходил из днепровской команды с оттенком скандала. Хавбек отказался продлевать контракт с клубом, за что был переведен в молодежный состав. В итоге, клубы между собой все-таки договорились о трансфере игрока.
В прошлом сезоне хавбек сыграл в 23 матчах за "Днепр-1", забив один гол и отдав четыре ассиста. В среднем он проводил на поле 40 минут за поединок. Также с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала молодежного Евро.
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