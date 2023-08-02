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Полесье объявило о подписании Назаренко

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбек официально стал игроком житомирского клуба

Полесье объявило о подписании Назаренко

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" официально объявило о подписании контракта с 23-летним полузащитником Александром Назаренко.

Условия и сроки соглашения житомирский клуб не афиширует.

До перехода в "Полесье" Назаренко выступал за "Днепр-1", при этом уходил из днепровской команды с оттенком скандала. Хавбек отказался продлевать контракт с клубом, за что был переведен в молодежный состав. В итоге, клубы между собой все-таки договорились о трансфере игрока.

В прошлом сезоне хавбек сыграл в 23 матчах за "Днепр-1", забив один гол и отдав четыре ассиста. В среднем он проводил на поле 40 минут за поединок. Также с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала молодежного Евро.

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
02.08.2023 в 20:09
Отлично!!!Как же хочется видеть чемпионом упл-Полесье!!!Назаренко удачи,ждем голы Шахтеру ...
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