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Динамо отправило еще трех игроков в аренду в Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение - до завершения сезона 2023/24

Динамо отправило еще трех игроков в аренду в Зарю

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" и "Заря" достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков "бело-синих". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые в прошлом сезоне выступали за "Динамо" U-19, в сезоне 2023/24 будут играть за "Зарю". Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.

Напомним, что в этом сезоне за "Зарю" на правах аренды выступают также Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Горбач
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 13:59
Зачем брать малолеток та еще в аренду?Я понимаю брать Супрягу или Кабаева...обкатывать игроков чтоб вышло как с Булецой и Бражко.Как тут строить команду?В АПЛ есть такой бред?Пора вводить ограничения на аренду...Надоели.
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0
-1
Джим Слэйд (Харьков)
03.08.2023 в 14:09
В АПЛ норм, когда молодёжь обкатывается в команде послабее. Но вот когда в команде посильнее - это чисто наша фишка
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0
-1

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