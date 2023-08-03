Динамо отправило еще трех игроков в аренду в Зарю

"Динамо" и "Заря" достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков "бело-синих". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые в прошлом сезоне выступали за "Динамо" U-19, в сезоне 2023/24 будут играть за "Зарю". Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.

Напомним, что в этом сезоне за "Зарю" на правах аренды выступают также Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.