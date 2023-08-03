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Динамо отправило еще трех игроков в аренду в Зарю
Соглашение - до завершения сезона 2023/24
Фото: fcdynamo.com
"Динамо" и "Заря" достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков "бело-синих". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые в прошлом сезоне выступали за "Динамо" U-19, в сезоне 2023/24 будут играть за "Зарю". Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.
Напомним, что в этом сезоне за "Зарю" на правах аренды выступают также Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.
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