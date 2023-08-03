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Чигринский проходит медосмотр в Шахтере, - источник
Ждем возвращения легенды
36-летний украинский защитник Дмитрий Чигринский проходит медосмотр в "
Если все пройдет гладко, с защитником будет подписан контракт, вероятно, на правах свободного агента.
Ранее Чигринский сообщал, что покинул "Ионикос" после завершения сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Дмитрий провел за клуб 26 матчей и забил 1 мяч, но клуб украинца вылетел во вторую греческую Суперлигу. Его стоимость на Transfermarkt - 200 тыс евро.
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Источник:legioners.ua
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 20:55
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Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 20:42
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