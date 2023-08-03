Чигринский проходит медосмотр в Шахтере, - источник

36-летний украинский защитник Дмитрий Чигринский проходит медосмотр в " Шахтере ", сообщает legioners.ua.

Если все пройдет гладко, с защитником будет подписан контракт, вероятно, на правах свободного агента.

Ранее Чигринский сообщал, что покинул "Ионикос" после завершения сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Дмитрий провел за клуб 26 матчей и забил 1 мяч, но клуб украинца вылетел во вторую греческую Суперлигу. Его стоимость на Transfermarkt - 200 тыс евро.