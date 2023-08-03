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Чигринский проходит медосмотр в Шахтере, - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ждем возвращения легенды

Чигринский проходит медосмотр в Шахтере, - источник

Новина українською

36-летний украинский защитник Дмитрий Чигринский проходит медосмотр в "Шахтере", сообщает legioners.ua.

Если все пройдет гладко, с защитником будет подписан контракт, вероятно, на правах свободного агента.

Ранее Чигринский сообщал, что покинул "Ионикос" после завершения сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Дмитрий провел за клуб 26 матчей и забил 1 мяч, но клуб украинца вылетел во вторую греческую Суперлигу. Его стоимость на Transfermarkt - 200 тыс евро.

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В статье: Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк)
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Источник:
legioners.ua

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 20:55
А чого не в Барселоні?
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Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 20:42
Супер новость!!!Ждем официал!!!Третий приход Димитрия!!!!
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